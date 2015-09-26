Статьи Предмет дискуссии – ставка за сверхурочные Адина НУРБЕРГЕН

Проект нового Трудового кодекса РК обсужден на совещании, которое провел первый заместитель Председателя партии "Нур Отан" Аскар Мырзахметов. Свою точку зрения на обновление трудового законодательства Казахстана высказали депутаты Парламента, представители профсоюзных организаций и Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".



Самым обсуждаемым стал вопрос ставки оплаты труда в сверхурочные и ночные часы, а также в праздничные дни. Как известно, разработчики нового Трудового кодекса, опираясь на международный опыт, установили в проекте документа ставку оплаты в 1,25 часовой зарплаты работника. В действующем кодексе коэффициент оплаты труда в сверхурочные часы равен двум. Как пояснили депутаты Мажилиса Парламента, они стали получать множество обращений от отраслевых профессиональных союзов и коллективов предприятий, которые высказывали несогласие с таким понижением минимальной ставки оплаты сверхурочной работы.



– Депутаты парламентской фракции партии "Нур Отан", учитывая коллективные обращения отраслевых профсоюзов и общественности, предлагают закрепить единый унифицированный размер оплаты труда за работу в сверхурочные часы, в праздничные и выходные дни не ниже 1,5 с правом повышения в соответствии с трудовым договором, – озвучила предложение коллег по фракции депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Аронова.



Повышение ставки на заседании поддержали и представители профессио­нальных союзов. Глава Рес­публиканской федерации профсоюзов Абельгази Кусаинов обратил внимание участников встречи, что изменения Трудового кодекса затрагивают 5,9 млн работников в стране. При этом профсою­зы сейчас охватывают только 30% трудовых коллективов, и даже действующим объединениям еще многому нужно учиться и набирать авторитет, чтобы на равных вести диалог с работодателями. А значит пока профсоюзы не смогут существенно повлиять на решения руководства предприятий о ставках сверхурочных, и большинству работников будут платить за переработку по минимуму, установленному в Трудовом кодексе.



– Я думаю, мы – профсоюзы и Правительство – друг друга понимаем, диалог идет конструктивно, но та цифра, которая была первоначально предложена – 1,25, не годится, ее надо пересматривать в сторону повышения, – заявил А. Кусаинов.



Завершая обсуждение, министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова подчеркнула, что в проекте Трудового кодекса нет верхнего ограничения коэффициента оплаты труда в сверхурочное время. То есть по согласованию с профсоюзами и с согласия работника коэффициент может быть установлен на одном конк­ретном предприятии на уровне 2, 3, 5 и более часовых зарплат. В то же время, как отметила глава ведомства, необходимо учитывать еще один фактор – высокая оплата будет поощрять работника выходить сверхурочно.

– Если мы будем поощрять сверхурочную работу, в этом случае нам надо будет рассматривать вопрос здоровья таких работников, – считает Т. Дуйсенова, – Во-первых, должно быть достаточно времени, чтобы человек мог отдохнуть, восстановиться и быть готовым к работе на следующий день. Во-вторых, когда человек работает сверхурочно, разве у него квалификация повышается или производительность труда? Давая более высокую ставку, мы будем стимулировать человека работать сверх­урочно, но не повышать свои компетенции.



Однако глава ведомства признала, что для введения новых норм оплаты сверхурочной работы необходим переходный период с более высокой ставкой. Он нужен до тех пор, пока в стране не появятся сильные проф­союзы, которые будут защищать права работников и добиваться для них улучшения условий труда и достойной зарплаты. Как долго будет длиться этот период, министр не уточнила, но отметила, что Правительство не будет возражать против предложения депутатов от партии "Нур Отан" о повышении ставки оплаты сверхурочного труда.



Помимо оплаты сверх­урочных, на совещании обсуждены такие новеллы проекта Трудового кодекса, как упрощение процедур изменения условий трудового договора по экономическим причинам, особенно в условиях кризисных явлений в экономике, а также новые условия расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Проект кодекса внесен на рассмотрение в Мажилис Парламента РК 29 августа 2015 года, сейчас документ обсуждается в рабочих группах.



