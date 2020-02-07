Предмет "Казах курес" в тестовом режиме появится в пяти школах Нур-Султана
Айдана Демесинова
Предмет "Казах курес" в тестовом режиме появится в пяти школах Нур-Султана. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Здесь будет системная работа вестись. Мы не хотим прийти и сказать, что теперь вместо физкультуры будем преподавать казах курес. Как уже говорилось ранее, предмет будет вводиться в пяти школах в пилотном режиме. Мы понимаем все сложности, что необходима учебная программа, но мы всю эту работу проделали. Помимо этого, конечно же, нужны преподаватели, которые будут обучать. Для этого будет создаваться академия. Думаю, будет хороший результат", – сказал Даурен Абаев.
По его словам, во многих странах мира в школах преподают национальные виды спорта в обязательном порядке.
"Будут все эти вопросы прорабатываться, но первоначально все будет в вариативном формате, как факультатив. Пилотный опыт нам покажет. С сентября этого года реализация пилота начнется в пяти школах города Нур-Султан", – добавил Абаев.
В свою очередь генеральный секретарь Федерации казах курес РК Бакдаулет Сабитов отметил, что внедрение в школьную программу занятий по национальной борьбе планировалось три года назад
"Для этого была определена стратегия развития борьбы на 2016-2021 годы. Одно из направлений – внедрение в школьную программу занятий по борьбе. Речь в основном идет о школьниках с 5 по 11 классы. С 1 по 4 классы занятия также будут проводиться, но упор будет сделан на акробатическую составляющую. Мы готовы преподавать среди мальчиков и среди девочек, но это не будет в принудительном порядке", – сказал Сабитов.
По его словам, девочки, которые не захотят заниматься борьбой, смогут выбрать для себя гимнастику.
"Мы считаем, что занятия борьбой подойдут для мальчиков и для девочек. Это позволит из сегодняшних детей находить таланты. На начальном этапе речь идет о пилотном варианте, это пять школ в столице. Это будет факультативный урок. Мы планируем подготовить специалистов. Когда их будет достаточно, чтобы охватить все школы страны, планируем внедрить казах курес в полноценном формате", – добавил он.