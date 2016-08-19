Как сообщила пресс-служба ГП РК, И. Меркель проинформировал об основных направлениях деятельности органов прокуратуры, о мерах, принимае­мых по обеспечению законности и правопорядка. Он подчеркнул, что защита прав человека при уголовном преследовании – предмет особого внимания прокуроров.

Участники встречи обменялись мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, дальнейшей активизации обмена передовым опытом и экспертами в сфере правоохранительной дея­тельности.

Собеседники выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия между компетентными органами двух стран для эффективного противостояния вызовам и угрозам современного мира, выработки общих подходов к решению региональных проб­лем борьбы с преступностью.