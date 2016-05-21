​Предметно, по-деловому

Областной оперативный штаб координирует деятельность созданных в каждом районе групп по разъяснению нюансов этого важного документа, в их составе – компетентные специалисты, до тонкостей разбирающиеся в законодательстве и экономике, подкрепляющие свои слова конкретными примерами.

Встречи с людьми, непосредственно занятыми в полеводстве и животноводстве, проводятся в каждом населенном пункте, в трудовых коллективах. Кроме того, высказать свое мнение и получить ответы на вопросы североказах­станцы имеют возможность через сall-центр при оперативном штабе, находящийся на связи практически весь световой день.

Большую работу проводит областной филиал партии «Нур Отан». Встречи, как сообщил руководитель управления земельных отношений СКО Есенгельды Карбаев, и сам уже объехавший весь регион, проходят в спокойном, деловом тоне, положение «земля должна иметь хозяина» ни у кого из сельчан сомнений не вызывает. Кстати, и сам процесс для них не является новостью: с 2003 по 2014 год в Северо-Казахстанской области крестьянскими хозяйствами и предприятиями приобретено в частную собственность более 6 тыс. га земли под выращивание овощей, пастбища, сенокосы. Наиболее наглядные примеры – животноводческий комплекс, построенный в Кызылжарском районе ТОО «СБИ-Агро», продукция которого пользуется высоким спросом, появление в районе Шал акына прудово-рыбного хозяйства. Время показало: владельцы к своей собственности относятся бережно, вкладывают средства в развитие производств.