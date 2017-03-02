​Предметный разговор

В ходе встречи ученые обсудили исторические, экономические, политические аспекты в свете реформ последних лет. Выступивший с приветственным словом директор Института истории государства Буркитбай Аяган отметил, что глубокий и системный разговор будет интересен и полезен молодым ученым, историкам, экономистам, политологам.

Один из авторов Конституции 1995 года – профессор Еркеш Нурпеисов отметил активное участие населения в обсуждении программы конституционных реформ. Старший научный сотрудник Инс­титута истории государства Канат Енсенов сделал небольшой экскурс в историю, напомнив собравшимся о предпосылках возникновения молодого праздника – Дня благодарнос­ти. Директор филиала Института экономики профессор Жанкельды Шымшыков рассказал об основных этапах становления экономической системы суверенного государства.

В работе семинара приняли участие ученые, историки, общественные деятели, докторанты и магистранты вузов столицы.