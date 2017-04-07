​Предначертание судьбы

В день рождения фронтовика пригласили на прием в областной суд. Здесь аксакал частый гость, но признается, не припомнит столь масштабного торжества в свою честь. Поздравить бывшего солдата с днем рождения собрались судьи областного суда, считающие опыт ветерана бесценным, пришли заместитель акима области Уласбек Садибеков и председатель Совета ветеранов области Женисбек Мауленкулов, руководство департамента по делам обороны и курсанты республиканской военной школы «Жас улан», акимы Мактааральского района и Абайского района города Шымкента, в судах которых когда-то работал Айтжан Тассеитович.

Поздравление с почтенным юбилеем поступило и от председателя Верховного суда Кайрата Мами. В этот день на парадном кителе бывшего солдата одной наградой стало больше: ему вручили медаль «Мінсіз қызмет үшін». Конечно, по своей значимости она вряд ли может сравниться с орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими боевыми наградами фронтовика. Но для ветерана войны и труда она важна как признание его профессионализма, высоких моральных качеств и беззаветного служения родине.

Начинающий учитель неполной средней школы Айтжан Бекназаров ушел на фронт добровольцем, настояв на призыве. Был связистом, а затем старшим разведчиком 5-й батареи артиллерийского полка. Разведчик-артиллерист шагал фронтовыми дорогами долгих четыре года, начав боевой путь в составе 105-й казахской национальной кавалерийской дивизии, которая формировалась в Джамбуле.

Айтжана определили в полу­эскадрон связи, в задачу которого входило обеспечение связи с полками. С первого дня их готовили к участию в военных действиях. Все прекрасно понимали, что вскоре предстоит отправка на фронт, хотя когда это случится, не знал никто. Долгих восемь месяцев осваивали военную науку, учились стрелять и бегать марш-броски, работать с рацией, идти в атаку и отражать нападение условного противника. По весне солдаты переселились из казарм на берег Таласа, разместившись в палатках. Физические нагрузки и учения не прекращались ни на один день.

18 августа 1942 года по палаточному лагерю пронеслась команда о всеобщем построении. Солдатам сообщили, что им предстоит дальний путь. Куда точно, никто не говорил. Ясно было одно: на запад. На железнодорожном ­вокзале стояли готовые к отправке теплушки. Айтжан понимал, что ехать будут через Чимкент, и перед посадкой в поезд дал отцу телеграмму в надежде, что тот успеет приехать из Толебийского района, чтобы повидаться и попрощаться перед отправкой на фронт.

На чимкентском вокзале Айтжан все глаза проглядел, высматривая отца. Напрасно – знакомого лица нигде не было. Он понимал, что тот просто не успел добраться, поздно получил телеграмму, но все равно очень сильно расстроился. С отцом у него была крепкая духовная связь, ведь с 12 лет Айтжан, как и его старший брат, воспитывался без матери, которая умерла совсем молодой женщиной.

Почти две недели состав добирался до Москвы, пока не остановился в последний день августа примерно в 30 км от столицы. Трое суток провели в вагоне в полном неведении. Никто не знал, куда и когда двинутся дальше. Под вечер колонна строем отправилась в путь. Переход был утомительным и долгим, пока не остановились на реке Клязьме. Весь день лежали в лесу, и только под вечер командиры позволяли расслабиться, даже разрешалось искупаться в реке. О том, что где-то рядом идет война, ничто не напоминало. Разве что усилившиеся среди солдат слухи о том, что на базе дивизии будут сформированы артиллерийские полки.

Еще один ночной переход, и несостоявшиеся кавалеристы оказались в глухом лесу. Поселились в уже готовых землянках, спали на нарах, щедро устланных сеном. И уже с первого дня приступили к ­изучению артиллерийского оружия. Айтжана Бекназарова определили в артиллеристы-разведчики. Ему предстояло высматривать огневые точки противника и определять их координаты для поражения.

– 25 октября 1942 года мы погрузились в товарняк, – вспоминает Айтжан Бекназаров. – Всем было понятно, что состав держит путь на фронт. Все волновались, но вели себя по-разному. Кто-то оживленно шутил, а кто-то, наоборот, ушел в себя и всю дорогу молчал. Мой друг Асет на первом же разъезде предложил бежать. Я всмотрелся в его застывшее лицо, по всему было видно: боится. У меня страха не было, скорее, я испытывал нетерпение. Я мотнул головой, дескать, нет. Он в ответ промолчал. А через пару разъездов вдруг объявили всеобщее построение. Оказалось, из нашего состава двое подались в бега. Их поймали практически сразу. Перед строем зачитали приговор военного трибунала и тут же привели его в исполнение. Так я впервые столкнулся со смертью. По пути на войну. Думаю, это многих отрезвило и спасло от предательских мыслей и таких же действий.

Настоящая война для Айтжана Бекназарова началась под Сталинградом. 6 ноября он вместе с однополчанами прибыл на Юго-Западный фронт. Пока выгружались из состава, начался дождь, вскоре перешедший в снег. Резко похолодало, дул колючий ветер, пронизывая насквозь тоненькую шинель. Земля мгновенно промерзла так, что рыли окопы при помощи кирки и лома. Днем приходилось лежать без движения, чтобы не попасть на мушку снайпера. Еды не было ни грамма, холод буквально сковал все тело. Кто-то обморозил уши, которые не прикрывала пилотка, кто-то – ноги. Летнее обмундирование было не лучшей одеждой для такой погоды. Спасением от голода стали несколько мешков ржи, обнаруженные под сеном в расположенном по соседству сарае для скота. Зерно жарили в котелках и ели. Потом нашли неубранное поле и ночью собирали колоски. Так продержались несколько дней, пока не поступили зимнее обмундирование и горячая пища с полевой кухни.

Утро 19 ноября началось с арт­подготовки, которая длилась больше часа. И только потом была атака. К счастью, пошел густой снег, а на следующий день погода была облачной и противник не мог использовать авиацию. Ударная группировка Юго-Западного фронта прорвала оборону врага и продвинулась в тыл противника на несколько десятков километров. Слаженные действия войск позволили не просто прорвать оборону, но и начать стремительное наступление. И несмотря на ожесточенное сопротивление противника, окружить крупную группировку. Свой вклад в исход Сталинградской битвы, ставшей переломной в истории Великой Отечественной войны, внес и Айтжан Бекназаров, выйдя из нее без единой царапины. Он с честью выдержал боевое крещение.

После Сталинграда началось масштабное наступление. Мелькали города и села, за день перемещались на десятки километров к западу. Первой длительной остановкой стала оборона города Рубежное на реке Северский Донец. Здесь Айтжан Бекназаров впервые столк­нулся с массированной пропагандой фашистских войск. В минуты затишья с высокого западного берега, который находился в руках противника, звучали призывы, в том числе и на казахском языке, переходить на сторону немецкой армии. Всем, кто поступит именно так, обещали теплую форму и сытное питание. Случалось, что с самолетов разбрасывали листовки, на которых также содержались подобные призывы. Но среди однополчан Айтжана предателей не было.

После успешного проведения Ворошиловградской операции Айтжан Бекназаров форсировал Днепр. Здесь он получил свою первую медаль «За отвагу», первым заметив, что неприятель, облачившись в белые маскхалаты, готовится к атаке. Дальше была Молдавия. Зима еще не сдалась окончательно, но все увереннее становилась поступь весны. Теплая, солнечная погода была как бы наградой нашим войскам за победу, одержанную накануне. Плацдарм, завоеванный за Днестром у озера Ботно, стал для казахского солдата и его однополчан пристанищем на долгих четыре месяца.

– Вот эта наколка у меня родом из Молдавии, – Айтжан Бекназаров закатывает левый рукав сорочки. – С ней связана история, о которой я не могу забыть все послевоенные десятилетия. Как-то на привале наш комбат Михайлов, с которым мы дружили, расстегнул гимнастерку и показал мне на груди татуировку, предложив сделать такую же. Над артиллерийским знаком красовалась надпись «От Волги до Дуная». Я согласился, но только на руке. И попросил написать «От Волги до Днестра», заметив ему, что до Дуная нам еще пилить и пилить.

С котелка соскребли сажу, смешав ее с растворенным в кипятке сахаром. Эта смесь заменила тушь. Ваня Максименко тут же нарисовал контуры будущей татуировки, а Миша Федорович наколол иголкой. Но забыть эту историю не может по другой причине. Их комбат вскоре погиб. Случилось это в Венгрии во время артиллерийского обстрела. Случайность это или судьба, но смерть настигла комбата именно на берегу Дуная. Находившегося в тот момент в нескольких шагах от него Айтжана Бекназарова осколки не задели…

Контрнаступление на Кицканском плацдарме фронтовик считает самым трудным испытанием за все годы войны. Этот стратегический плацдарм советских войск на западном берегу реки Днестр, в районе населенного пункта Кицканы в 10 км южнее Тирасполя, войска 3-го Украинского фронта захватили в ходе Одесской операции 1944 года. Тогда из всего батальона в живых остались только восемь бойцов, в том числе и он, сумевший живым и невредимым пройти с освободительной миссией через всю Европу. То ли по счастливой случайности, то ли по предначертанию судьбы.

Первого апреля солдат из Южного Казахстана с однополчанами пересек границу Австрии. Почти весь месяц было затишье: ни единого выстрела вокруг. В Австрии он встретил известие о Победе. Там и был сделан этот снимок, единственная сохранившаяся военная фотография, которая для аксакала самая дорогая реликвия. Радостное сообщение Совинформбюро прозвучало, когда солдаты победным маршем вошли в старинный город Грац. Кто-то тут же разведал, что неподалеку расположен винный завод. Притащили три канистры вина и до утра пели песни, радуясь долгожданной победе.

…В сентябре 1945 года вышел указ о демобилизации учителей, и вскоре Айтжан Бекназаров держал путь на восток, домой. Он спешил утешить отца, потерявшего на фронте старшего сына и близкого родственника. Показать боевые награды и обрадовать отца рассказами о своей безупречной службе. А еще об ангеле-хранителе, который помог ему пройти с боями от Волги до Дуная, отделавшись незначительным ранением.

После войны Айтжан Бекназаров окончил юридическую школу в Алма-Ате. 34 года проработал судьей. 20 лет возглавлял Мактааральский районный суд. На заслуженный отдых уходил в статусе Почетного судьи Республики Казахстан. На пенсии продолжил вести активный образ жизни. Увлекся литературой, много читал и даже начал самостоятельно писать, решив оставить для потомков воспоминания, выплеснув на бумагу свои мысли и чувства о значимых событиях своей жизни. Вся его жизнь вместилась в четыре книги, одна из которых рассказывает о войне.

За плечами Айтжана Тассеитовича 95 лет жизни. Несмотря на прожитые годы, аксакал удивляет своей энергией, крепким здоровьем, острым умом и великолепной памятью. О военных операциях фронтовик рассказывает с такими сочными деталями, как будто говорит о событиях вчерашнего дня. Он по-прежнему ведет активную общественную жизнь, легок на подъем. Ежегодно накануне Дня Победы непременно приходит в областной суд, чтобы вместе с новым поколением судей и ветеранами судейского корпуса области возложить цветы к обелиску, возведенному в память о судьях – участниках Великой Отечественной войны у здания областного суда.