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Предотвращено покушение на вице-президента Афганистана
Национальные спецслужбы Афганистана предотвратили покушение на убийство вице-президента страны Абдулу Рашида Дустума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как заявили в Национальной дирекции по безопасности (НДБ), террорист-смертник планировал напасть на политика во время конных соревнований.

По данным НДБ, экстремисты длительное время готовились к убийству вице-президента. Взрывное устройство мощностью в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте предполагалось разместить в седельной сумке. В ходе конного соревнования бузкаши (популярная в Средней Азии игра) террорист должен был подъехать к трибуне для важных гостей и привести в действие самодельную бомбу.

Это – уже второе покушение на афганского вице-президента. В ноябре 2014 года спецслужбы захватили четверых экстремистов, включая террористов-смертников, которые планировали масштабный теракт в Кабуле.

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