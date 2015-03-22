Предотвращено покушение на вице-президента Афганистана
Национальные спецслужбы Афганистана предотвратили покушение на убийство вице-президента страны Абдулу Рашида Дустума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Как заявили в Национальной дирекции по безопасности (НДБ), террорист-смертник планировал напасть на политика во время конных соревнований.
По данным НДБ, экстремисты длительное время готовились к убийству вице-президента. Взрывное устройство мощностью в несколько килограммов в тротиловом эквиваленте предполагалось разместить в седельной сумке. В ходе конного соревнования бузкаши (популярная в Средней Азии игра) террорист должен был подъехать к трибуне для важных гостей и привести в действие самодельную бомбу.
Это – уже второе покушение на афганского вице-президента. В ноябре 2014 года спецслужбы захватили четверых экстремистов, включая террористов-смертников, которые планировали масштабный теракт в Кабуле.