Предпочтение – сервисно-индустриальной модели

Реализация первой пятилетки индустриализации дала толчок для начала структурной перестройки национальной экономики и стала одним из ключевых драйверов роста многих показателей, остановки деиндустриализации страны. Из 223 индикаторов программы «Производительность-2020» 72% выполнены или перевыполнены, еще по 19% достигнуто значительное улучшение по сравнению с базовым 2008 годом при небольшом отставании от плановых амбициозных показателей. Такие данные на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, посвященной теме «Повышение производительности труда как основной аспект реализации второй пятилетки индустриализации», привел председатель правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Айдын Кульсеитов.
Как подчеркнул глава КИРИ, программа индустриализации не застывший документ, и с началом второй пятилетки в 2015 году она проходит актуализацию. С учетом новых условий и технологических трендов в нее вносится ряд изменений. Так, госпрограмма будет по-прежнему ориентирована на стимулирование обрабатывающего сектора. При этом основные усилия направляются на общесистемные меры поддержки (создание условий), предполагается постепенный и полный отказ от мер, имеющих искажающее воздействие на конкуренцию (субсидирование, прямое финансирование, понижающие тарифы и т. д.) с переходом на стимулирование производительности труда, снижение издержек и развитие человеческого капитала.
В перспективе будет осуществлен переход к сервисно-индустриальной модели, основанной на росте производительности труда, увеличении участия частного бизнеса.
В связи с этим программа «Производительность-2020» является одним из базовых инструментов реализации Государственной программы по индустриально-инновационному развитию. В ходе первого этапа ее реализации, с 2011 по 2014 год, 140 субъектам предпринимательства были возмещены затраты на сумму 27,5 млрд тенге.
В рамках реализации второй пятилетки ГПИИР программа «Производительность-2020» претерпела оптимизацию, в частности упрощен механизм предоставления поддержки, наряду с этим расширилась линейка мер поддержки.
С начала второго этапа 8 предприятий получили возмещение своих затрат на проведение энергоаудита, обучение кадров, привлечение зарубежных специалистов и т. д., 49 субъектов предпринимательства из 10 регионов готовят или внесли заявки для получения инструментов поддержки.
– В настоящее время Министерство по инвестициям и развитию совместно с АО «КИРИ» разрабатывают пакет мер по дополнению программы новыми инструментами поддержки и дальнейшему упрощению процедур их предоставления, – резюмировал Айдын Кульсеитов.