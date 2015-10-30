Предпочтение – сервисно-индустриальной модели

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Рысты АЛИБЕКОВА
Реализация первой пятилетки индустриализации дала толчок для начала структурной перестройки национальной экономики и стала одним из ключевых драйверов роста многих показателей, остановки деиндустриализации страны. Из 223 индикаторов программы «Производительность-2020» 72% выполнены или перевыполнены, еще по 19% достигнуто значительное улучшение по сравнению с базовым 2008 годом при небольшом отставании от плановых амбициозных показателей. Такие данные на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, посвященной теме «Повышение производительности труда как основной аспект реа­лизации второй пятилетки индустриализации», привел председатель правления АО «Казах­станский институт развития индустрии» Айдын Кульсеитов.
Как подчеркнул глава КИРИ, программа индустриализации не застывший документ, и с началом второй пятилетки в 2015 году она проходит актуализацию. С учетом новых условий и технологических трендов в нее вносится ряд изменений. Так, госпрограмма будет по-прежнему ориентирована на стимулирование обрабатывающего сектора. При этом основные усилия направляются на общесистемные меры поддержки (создание условий), предполагается постепенный и полный отказ от мер, имеющих искажающее воздействие на конкуренцию (субсидирование, прямое финансирование, понижающие тарифы и т. д.) с переходом на стимулирование производительности труда, снижение издержек и развитие человеческого капитала.
В перспективе будет осуществлен переход к сервисно-индустриальной модели, основанной на росте производительности труда, увеличении участия частного бизнеса.
В связи с этим программа «Производительность-2020» является одним из базовых инструментов реализации Государственной программы по индустриально-инновационному развитию. В ходе первого этапа ее реализации, с 2011 по 2014 год, 140 субъектам предпринимательства были возмещены затраты на сумму 27,5 млрд тенге.
В рамках реализации второй пятилетки ГПИИР программа «Производительность-2020» претерпела оптимизацию, в частности упрощен механизм предоставления поддержки, наряду с этим расширилась линейка мер поддержки.
С начала второго этапа 8 предприятий получили возмещение своих затрат на проведение энергоаудита, обучение кадров, привлечение зарубежных специалистов и т. д., 49 субъектов предпринимательства из 10 регионов готовят или внесли заявки для получения инструментов поддержки.
– В настоящее время Министерство по инвестициям и развитию совместно с АО «КИРИ» разрабатывают пакет мер по дополнению программы новыми инструментами поддержки и дальнейшему упрощению процедур их предоставления, – резюмировал Айдын Кульсеитов.

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