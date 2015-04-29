Свежий выпуск Предпочтения жребия... Юрий МАКАРОВ

И это еще не все сюрпризы стамбульской жеребьевки. Дело в том, что в парном разряде Недовесов играет как раз вместе с Кукушкиным, и в первом раунде им предстоит скрестить ракетки с... Андреем Голубевым (Казахстан) и Денисом Истоминым (Узбекистан).

Андрей Голубев первым из нашей тройки вступил в борьбу непосредственно за награды. В стартовом круге одиночного разряда он одержал победу над теннисистом из Грузии Николозом Басилашвили – 6:1, 6:3.

Командой – первые

Шесть боксеров из Казахстана приняли участие в международном турнире, завершившемся в Сербии.

Всего в соревнованиях приняли участие 116 мастеров ринга из 20 стран. Пятеро наших земляков поднялись на пьедестал почета. В активе казахстанцев четыре золотые медали, которые были вручены Азату Махметову (весовая категория до 52 кг), Жанболату Тилегенову (56 кг), Рустаму Сваеву (75 кг) и Нуржану Бекзатову (свыше 91 кг). Бронзовым призером стал Нурбол Алтаев (81 кг).

В неофициальном командном зачете с таким количеством высших наград казахстанцы уверенно заняли первое место. На последующих – боксеры Молдовы и Шотландии.

Перед последним туром

В предпоследнем матче командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, проходящем в китайском городе Чэнду, сборная Казахстана уверенно обыграла аутсайдеров турнира из Египта – 3,5:0,5. Победные очки в багаж своей команды принесли Динара Садуакасова, Гулисхан Нахбаева и Гульмира Даулетова, а Мадина Давлетбаева сыграла вничью.

В турнире лидируют сборные Грузии (15 очков), России (13) и Китая (11), в активе шахматисток Казахстана перед вчерашней заключительной встречей с командой Польши было 8 очков (2 победы, 4 ничьи, 2 поражения).

Дзюдоисты соберутся в Астане

Столица Казахстана готовится к проведению чемпионата мира по дзюдо. Напомним, что сильнейшие мастера татами соберутся в ледовом дворце «Алау» в третьей декаде августа, но уже сейчас на сайте Международной федерации дзюдо открыта аккредитация представителей СМИ.

На недавно прошедшей в Алматы выставке SportWay Expo, Almaty 2015 Федерация дзюдо Казахстана организовала показ ролика, посвященного чемпионату мира, перед посетителями выступили юные борцы из спортивной школы, призер Пекинской олимпиады Асхат Житкеев раздавал всем желающим автографы...

Тем временем к главным стартам нынешнего года активно готовятся и будущие участники астанинского мундиаля. Мы уже сообщали о предстоящем в мае чемпионате Азии в Кувейте, куда отправится национальная сборная нашей страны. Не менее интересным в плане подготовки к чемпионату мира для наших дзюдоистов будет и престижный турнир Grand Slam, который пройдет в столице Азербайджана в период с 8 по 10 мая.

В Баку наши тренеры везут очень хороший состав. На татами выйдут Рустам Ибраев и Асхат Тельманов (60 кг), Габит Есимбетов и Ерасыл Сакенулы (66 кг), Сунгат Закирьяев и Ринат Ибрагимов (81 кг), Тимур Болат и Самат Есен (90 кг), Виктор Демьяненко (100 кг), Руслан Абдразаков (свыше 100 кг).



