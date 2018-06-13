Культура

Предпоказ мультфильма "Суперсемейка 2" на казахском языке прошел в Астане

Айдана Демесинова
В Астане состоялся предварительный показ анимационного фильма "Суперсемейка 2" на казахском языке, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Мультфильм от режиссера Бреда Берда "Суперсемейка 2" на казахский язык перевел корпоративный фонд "Болашак". Это уже 24-й фильм, дублированный силами фонда. Режиссером казахского дубляжа выступил Шах-Мурат Ордабаев. До этого он работал над фильмами "Тайна Коко", "Стражи Галактики. Часть 2" и "Человек-паук: Возвращение домой".

По информации пресс-службы фонда, во время поиска актеров дубляжа долгое время не могли подобрать голос для персонажа по имени Виолетта, поиски велись по всему Казахстану.

Для некоторых актеров работа над "Суперотбасы 2" стала дебютной. Например, для юной актрисы театра Айкоркем Адильгереевой и актера Дидара Куралбаева, который озвучил одного из главных персонажей по имени Шастик. 

Эксцентричного дизайнера супергеройских костюмов Эдну Мод озвучил режиссер казахского дубляжа Шах-Мурат Ордабаев. Примечательно, что в оригинальной версии ее озвучил режиссер мультфильма Бред Берд.

Всего в дубляже приняли участие более 60 актеров.

"Суперсемейка" – мультфильм, рассказывающий о жизни семьи супергероев. Во второй части полюбившегося персонажа – Мистера Исключительного – показали с другой стороны. Его жена Хелен Парр, известная как Эластика, вынуждена оставить своих детей Виолетту, Дэша и Джек-Джека с папой, чтобы выполнить специальное задание по спасению Вселенной. Этот сложный период для всей семьи становится еще более трудным из-за того, что никто не знает о новых суперспособностях малыша Джек-Джека. Приключения начнутся, когда семье нужно будет сплотиться вместе перед лицом нового могущественного врага.

Уже с 14 июня фильм "Суперотбасы 2" на казахском языке выйдет в прокат в кинотеатрах страны.

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