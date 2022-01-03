Политика
"Предполагаем ценовые спекуляции среди АЗС" – Мирзагалиев о ситуации в Мангистауской области
Екатерина Елисеева
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с сжиженным газом в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Министр отметил, что по итогам проведенных торгов 20-25 декабря 2021г., закупочная цена для АЗС составила:

  • КазГПЗ - 130 684 тенге за тонну или 77 тенге за литр
  • АНПЗ – 109 872 тенге за тонну или 65 тенге за литр
По его словам, с учетом затрат на логистику, себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 723 тенге за тонну или 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр.

"Соответственно, маржа АЗС составила 20-40 тенге за литр или 25-50 процентов. Проанализировав данные торгов оптовой реализации за январь месяц мы наблюдаем, что розничная цена сложилась на уровне 120 тыс.тг/тн, что по нашему мнению также является выше ожидаемой.  Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС", – заключил Мирзагалиев. 

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