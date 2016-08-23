Предполагаемого насильника шестилетней девочки зафиксировали камеры наблюдения в Актау

Мужчина, похожий на разыскиваемого полицией насильника шестилетней девочки, попал на камеры видеонаблюдения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tumba.kz.
На видеозаписи видно, как предполагаемый преступник входит в магазин и выходит из него.
"Мы опубликовали видео предполагаемого насильника. Обращаемся ко всем горожанам, узнавшим его, сообщить нам в полицию по телефонам: 47-48-10, 47-48-11, 47-48-29, 47-48-02, 47-48-25, 47-48-52, 47-48-56. Анонимность гарантируется", – сообщил заместитель начальника УВД Актау Асхат Омаров.
Как стало известно, в деле есть один свидетель, который слышал крик девочки и увидел, как мужчина садится в автомобиль Nexia.
Напомним, трагедия случилась 20 августа в Актау. Ребенок был похищен неизвестным рядом с магазином "Иваныч" в 1-м микрорайоне. Бабушка отпустила внучку погулять рядом с магазином. Обнаружив, что девочки нет, и узнав, что ее не забирал отец, родственники сначала самостоятельно пытались разыскать ребенка. Когда спустя два часа поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.
Девочка была найдена полицейскими в 17.30 часов напротив пляжа "НурПлаза". Помимо телесных травм, у ребенка был тепловой удар, ее в срочном порядке доставили в реанимационное отделение детской областной больницы.
На сегодня девочка находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.
По факту изнасилования шестилетней девочки начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК ("Изнасилование").
Об итогах деятельности и планах Назарбаев Университета рассказали премьер-министру РК
В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Перизат Садуакас назначена заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК
В Актау снесут возведенную многоэтажку
Казахстанец завоевал золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
Источник достоверности и правдивости
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Игры с законом: как владельцы остались без прав
До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Партия «Amanat» на выборы депутатов маслихатов всех уровней выдвинула 3 821 кандидата и 119 – в депутаты Мажилиса Парламента
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины