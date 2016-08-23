Предполагаемого насильника шестилетней девочки зафиксировали камеры наблюдения в Актау

Происшествия
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Мужчина, похожий на разыскиваемого полицией насильника шестилетней девочки, попал на камеры видеонаблюдения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tumba.kz.

На видеозаписи видно, как предполагаемый преступник входит в магазин и выходит из него.

"Мы опубликовали видео предполагаемого насильника. Обращаемся ко всем горожанам, узнавшим его, сообщить нам в полицию по телефонам: 47-48-10, 47-48-11, 47-48-29, 47-48-02, 47-48-25, 47-48-52, 47-48-56. Анонимность гарантируется", – сообщил заместитель начальника УВД Актау Асхат Омаров.

Как стало известно, в деле есть один свидетель, который слышал крик девочки и увидел, как мужчина садится в автомобиль Nexia.


Ранее сообщалось, что полиция распространила ориентировку с приметами насильника ребенка.

Напомним, трагедия случилась 20 августа в Актау. Ребенок был похищен неизвестным рядом с магазином "Иваныч" в 1-м микрорайоне. Бабушка отпустила внучку погулять рядом с магазином. Обнаружив, что девочки нет, и узнав, что ее не забирал отец, родственники сначала самостоятельно пытались разыскать ребенка. Когда спустя два часа поиски не увенчались успехом, они обратились в полицию.

Девочка была найдена полицейскими в 17.30 часов напротив пляжа "НурПлаза". Помимо телесных травм, у ребенка был тепловой удар, ее в срочном порядке доставили в реанимационное отделение детской областной больницы.

На сегодня девочка находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.

По факту изнасилования шестилетней девочки начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК ("Изнасилование").

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