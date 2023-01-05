Предприниматель рассказал о напавших на его оружейный магазин в ходе январских беспорядков

Директор оружейного магазина «Корган Центр» в городе Алматы Артур Осипов в ходе заседания в Мажилисе Парламента Казахстана рассказал о том, как грабили его магазин во время январских событий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото иллюстративное пресс-службы ДП Жетысуской области

Осипов рассказал, что в ходе январских событий магазин был полностью разграблен, украдено более 37 тысяч единиц оружия и товаров спортивно-туристического направления.

«За свою жизнь я видел многое, но то, что я увидел тогда, привело меня в шок. Мы не понимали, что нам делать, как сохранить наше имущество, а еще больше боялись того, что мародеры могут использовать украденный у нас товар. Никто не мог понять, были ли это обычные граждане или специально обученные люди. На нападавших были военные каски, для взлома дверей и окон применялось специальное оборудование», – подметил директор магазина оружия.

Предприниматель рассказал, что он и его коллеги были ошеломлены тем, как демонстранты захватывают здания городских администраций, поджигают государственные учреждения, грабят и разворовывают объекты бизнеса, проявляют агрессию к военнослужащим.

«Мы боялись за свою жизнь», – признался он.