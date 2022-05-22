Предприниматель рассказал о встрече Токаева с крупными бизнесменами Казахстана

Встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с бизнес-сообществом выделяет несколько положительных моментов. Ключевой из них – заинтересованность на самом высоком уровне в обратной связи с отдельными целевыми группами, готовность честно говорить о структурных проблемах в этой сфере.

Глава государства высказывает высокую важность развития бизнеса в Казахстане и говорит, что представители государственного аппарата, непосредственно работающие с предпринимательским сообществом, должны прислушаться к этому и изменить подходы или усовершенствовать их, сделать более эффективными.

Но, с другой стороны, если Глава государства напрямую проводит встречу с предпринимателями, это говорит о том, что органы местного самоуправления не полностью справляются со своими задачами. В стране было немало сделано для развития бизнеса, но до сих пор имеют место проблемы и барьеры, тормозящие этот процесс.

Наша компания работает в сфере транспортных услуг и грузовых перевозок. Мы видим наши задачи в развитии экспорта казахстанской продукции, и нам хорошо знакомы проблемы экспортеров. К сожалению, мы видим, что отдельные госорганы не заинтересованы в развитии конкурентного рынка, не работают на устранение существующих барьеров, а в некоторых случаях даже создают их сами.

Буквально год назад мы совместно с порядка 30 компаниями пытались решить острую проблему, связанную с экспортом в Китай.

И вопрос этот упирался в работу государственных органов на местах. Задолго до этой встречи Президент обозначил развитие концепции слышащего государства, которая предполагает быстрое реагирование на запрос целевой группы. И, я думаю, тут есть большой потенциал для активизации участия в реализации этой концепции чиновников на всех уровнях.

Есть проблемы, требующие решения и на системном уровне. В связи с сложившейся геополитической ситуацией в мире Евросоюз запретил въезд на свою территорию российских и белорусских перевозчиков. Соответственно вырос спрос на услуги казахстанских компаний в этом сегменте. Ну а наши перевозчики оказались не готовы к этой работе, потому что на территории Евросоюза действуют высокие требования к перевозчикам. Кроме того, в этой сфере существует проблема распределения иностранных бланков разрешений, которые выдает Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Решение этого вопроса требует вмешательства на государственном уровне. И наше предложение в этом плане заключается в предоставлении приоритетного права получения иностранных бланков разрешения для экспортных поставок.

Нужно отметить, что Правительство грамотно и эффективно отреагировало в плане устранения последствий январских событий.

В том числе и наша компания получила компенсацию за понесенные убытки. Но впереди еще очень много работы, которая должна быть во благо предпринимательскому сообществу и, конечно, государству.

На встрече Главы государства с бизнес-сообществом был прямой конструктивный разговор, даны очень важные поручения, сейчас самое главное, чтобы они были исполнены в полном объеме и с соответствующим контролем.