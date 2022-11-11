Фото: Kazpravda.kz
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Предприниматели Актобе жалуются, что им становится сложнее кормить военных

Несмотря на ожидаемое увеличение финансирования, предприниматели Актобе жалуются на убыточность организации питания военнослужащих. Свои предложения они озвучили на встрече с военным рпокурором Актюбинского гарнизона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НПП «Атамекен».

По данным палаты предпринимателей, сейчас стоимость общевойскового продовольственного пайка составляет 1713 тенге. Решением республиканской бюджетной комиссии ее увеличат до 2250 тенге.

Однако отдельные предприниматели отказались участвовать в предстоящем конкурсе.

«Объявили новую цену на три года. А за это время неизвестно инфляция на сколько тысяч процентов вырастет. Со стоимостью наших услуг не соответствует. Нам приходится искать что-то подешевле, чтобы уместиться в этот лимит. А ведь есть заработная плата работникам, уплата налогов. Сегодня мы скорее убыточный вид деятельности. А у нас есть свои поставщики-15, 20 компаний. Просим у них подешевле, отсрочки просим и прочее, чтобы вместиться в этот лимит военного пайка», - поделился предприниматель Ибрагим Хасанов.

Бизнесмены попросили урегулировать в договоре инфляцию. Чтобы в течение года Минобороны пересматривало условия с учетом инфляции, шло на дополнительное заключение договора.

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