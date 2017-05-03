​Предприниматели определили приоритеты

Айгуль Турысбекова, Алматы

По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития городского акимата Алмаса Мадиева, в 2016 году товарооборот ­Алматы с Израилем составил 14 млн долларов. Он отметил, что власти города намерены усилить сотрудничество с Израилем. Ожидается привлечение израильских инвесторов в сферу инноваций и пищевой промышленности, которые являются приоритетными для экономики.

– В Алматы зарегистрировано 270 предприятий с участием израильского капитала. Они специализируются на строи­тельстве, нефтегазовой металлургии, горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, кабельной продукции, фармацевтики, торговли. Ставим задачу развивать и другие сферы – сферу торговли и услуг, – подчеркнул Алмас Мадиев.

В Израиле хорошо развиты современное сельское хозяйство, технологии, связанные с капельным орошением и строи­тельством теплиц. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в РК Михаэль Бродский отметил, что рассматривается возможность экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана, в частности, мяса и зерна.

– Задача бизнесменов – договориться, потому что в Израиле этот рынок не контролируется государством, он свободный и очень выгодный. Если казахстанские предприниматели предложат конкурентную цену, и будет решен вопрос с логистикой, – сказал он.

Посол также сообщил, что рассматриваются дополнительные направления для сотрудничества – это управление медицинскими учреждениями в Казахстане.

– Несколько медицинских компаний приехали, чтобы исследовать эти возможности, – сообщил Михаэль Бродский. 

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