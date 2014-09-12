Предприниматели пополнили бюджет Актюбинской области на 64 млрд тенге
Политика
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Назымгуль Кумыспаева
В казну Актюбинской области с начала года поступило налогов на сумму свыше 64 млрд тенге от субъектов малого и среднего бизнеса, сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В сфере развития малого и среднего предпринимательства трудятся 130,3 тысячи человек, или около 30% от экономически активного населения. На 1 июля 2014 года количество зарегистрированных субъектов МСБ возросло на 6,1% и составило 53,5 тысячи единиц. Поступления налогов и других платежей в бюджет от субъектов МСП возросли на 6,1% и составили 64,1 миллиарда тенге. Для поддержки предпринимательства в 2014 году по программе "Дорожная карта бизнеса-2020" выделено 5,3 миллиарда тенге, что в 1,8 раза больше, чем в 2013 году", – отметил Архимед Мухамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Кроме этого, во всех районных центрах открыты центры обслуживания предпринимателей, которыми оказываются финансовые, консультационные услуги по принципу "одного окна". По словам акима, это позволит устранить ряд административных барьеров и ускорит темпы активного развития предпринимательства области.
Архимед Мухамбетов рассказал также о ходе реализации государственных и отраслевых программ, а также
Программы развития территории Актюбинской области.
"В первой пятилетке в Карту
индустриализации включены 76 инвестиционных проектов на сумму 591 миллиард тенге, 70 из которых
уже реализованы. Созданы 5 тысяч постоянных рабочих мест. В текущем году планируется реализовать не менее 10 проектов на сумму 200,7 миллиарда тенге с
созданием 1,2 тысячи рабочих мест", – сказал он, отметив, что реализация
крупных инвестиционных проектов позволит продолжить дальнейшую структурную
перестройку экономики области.
Между тем в области ведется разработка месторождений 16 предприятий. Так, крупнейшим среди предприятий является АО "СНПС-Актобемунайгаз", который завершает строительство 3-го Жанажольского газоперерабатывающего завода, расширяет газотурбинную электростанцию и прорабатывает планы по
строительству битумного завода. "Регион продолжает наращивать
свой потенциал в горно-металлургической отрасли, где ярким
примером является реализованный АО "ТНК "Казхром" проект по строительству нового
ферросплавного завода мощностью – 440 тыс. тонн высокоуглеродистого
феррохрома в год. В стадии завершения при
партнерстве с НК "Қазақстан темір жолы" находится строительство рельсобалочного завода мощностью 430 тыс. тонн в год (200 тыс. тонн
рельсовой продукции и 230 тыс. тонн сортового проката). Cтоимость
проекта – 55,3 млрд тенге. Завод уникален тем, что будет
производить термоупрочненные рельсы высокого качества, которые могут
использоваться на линиях высокоскоростного движения и с повышенной
грузонапряженностью", – проинформировал аким.
Перспективные направления развития горно-металлургического комплекса руководство области связывает с Актюбинской медной компанией, ведущей освоение медно-цинковых руд в Хромтауском районе, с компанией KazCopper, планирующей расширить мощности производства катодной меди с 7 до 10 тыс. тонн в год, и с компанией "Казцинк", которая ведет подготовительную работу по строительству никелевого завода.
"Интенсивно развивается в регионе отрасль производства
строительных материалов, что связано с наличием разнообразных запасов
сырьевых ресурсов, а также значительными объемами строительных работ. Поэтому
всемерно поддерживаются проекты, направленные на производство стройматериалов. "Так, ТОО "Үйқұрылыс комбинаты" начата реализация проекта по строительству
современного домостроительного комбината мощностью 50 тысяч квадратных метров
в год, по германской технологии компании Weckenmann, стоимостью 2,2
миллиарда тенге. Ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год", – добавил глава области.
Архимед Мухамбетов подробно остановился на создании
индустриальной зоны в Актобе, для привлечения отечественных и
иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики. "В текущем году из
республиканского бюджета на подведение внешней инженерно-коммуникационной
инфраструктуры выделены 3 миллиарда тенге, которые уже наполовину освоены. Сейчас
рассматриваются предложения инвесторов по размещению новых производств на
территории зоны, в том числе заводов по производству металлоконструкций,
сэндвич-панелей, прямошовных электросварных труб круглого сечения, полиэфирных
и эпоксидных смол и других производств", – сказал он.
В рамках программы "Доступное жилье-2020" в
регионе запланировано строительство 44
арендных жилых домов во всех районах области, 2 арендных жилых домов для
молодых семей и 7 кредитных домов в Актобе.
Также в области запланировано отремонтировать ряд социальных объектов, котельных, теплотрасс, водопроводных, канализационных и электрических сетей, сетей газоснабжения, а также многоквартирных
жилых домов. Основные работы, уточнил аким, уже
завершены. Общая сумма финансирования составила 10,2 млрд тенге, в том числе 2,6 млрд тенге на создание нормативного запаса топлива.
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