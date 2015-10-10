Предпринимательница из Акколя приняла участие в выставке товаров стран ШОС в Китае

Предпринимательница из Аккольского района Асемгуль Жанахметова успешно представила Казахстан на первой выставке товаров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz
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Она проходила в северо-западной китайской провинции Шаньси, в городе Сиане. Выставка длилась три дня и проводилась под девизом расширения сотрудничества стран Шелкового пути и содействия дальнейшему совместному развитию государств ШОС. На ней были продемонстрированы товары, пользующиеся широким потребительским спросом, продукция специфических отраслей и проекты сотрудничества в области инвестиций, энергетики, торговли, логистики, транспорта, а также науки и техники, культуры и туризма.
Асемгуль Жанахметова занимается декоративно-прикладным искусством. Сувениры и картины, которые она представила на выставке, вызвали живой интерес участников. А это не только представители стран – участниц ШОС – России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, но и Ирана, Индии, Пакистана и Туркменистана, выступающих в качестве наблюдателей.
За все 14 лет существования ШОС это была первая выставка такого масштаба. Общая площадь ее экспозиций составила более 50 тыс. кв. м.