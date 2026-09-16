Предпринимательница из Актюбинской области получила срок за хищение субсидий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники прокуратуры Мартукского района Актюбинской области в ходе проверки законности целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выявили факты незаконного получения субсидий путем мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

По информации надзорного органа, было установлено, что руководитель сельскохозяйственных производственных кооперативов «Томирис-2019», «Мартук-2030» и «Тенге-2030» Д. Кусмагамбетова в период с 2023 по 2025 годы, из корыстных побуждений путем внесения заведомо ложных сведений незаконно получила субсидии мошенническим путем, причинив государству ущерб на сумму свыше 91 млн тенге в особо крупном размере.

«По данному факту прокуратурой района зарегистрированы уголовные дела по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и по завершению следствия Кусмагамбетова Д. предана суду. По приговору Мартукского районного суда Д. Кусмагамбетова признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. В связи с наличием у осужденной малолетних детей исполнение наказания отсрочено», – сообщили в прокуратуре.

Ранее сотрудники Генпрокуратуры, АФМ и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное мошенничество в особо крупном размере.