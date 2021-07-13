Предпринимателя связали и обокрали в Алматинской области
В Алматинской области совершено дерзкое разбойное нападение на предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть Ескельдинского РОП с заявлением о совершенном на него неизвестными разбойном нападении обратился 58-летний местный житель. Со слов потерпевшего, налетчики в масках, связав его, похитили деньги и телефоны. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 192 ч. 3 УК РК "Разбой".
Проводя оперативно-розыскные мероприятия, стражи порядка задержали троих подозреваемых – 39, 47 и 54-летнего жителей Алматинской области.
Двум подозреваемым до конца следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении третьего подозреваемого было принято решение о водворении его в ИВС до избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время ведется досудебное расследование.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК не разглашается, добавили в полиции.