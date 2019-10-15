Общество
Предрасположенность к раку выявляют на геномном уровне в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
Первая в Казахстане геномная лаборатория исследует заболевания на уровне ДНК в Нур-Султане, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Лаборатория персонализированной геномной диагностики Больницы Медицинского центра УДП РК позволяет проводить изучение заболеваний на уровне ДНК, когда оценивается состояние генов, участвующих в регулировании основных процессов жизнедеятельности.

Стоит отметить, что исследования в Президентской клинике проводят на оборудовании, не имеющем аналогов в Казахстане.



Руководитель лаборатории персонализированной геномной диагностики Гульшара Абильдинова отметила, что в клинике проводится полное исследование здоровья человека. 

"Каждую мутацию мы будем искать в биоинформационной базе данных. Не только рак, но и наследственные заболевания. Всю генетику смотрим. Исследование помогает находить в клетках опухоли и патологические гены, которые приводят к развитию рака. Прежде всего генетический тест необходимо пройти людям, чьи родственники перенесли любой из видов рака", – сообщила она. 

Гульшара Абильдинова рассказала, что некоторые виды рака связаны с мутациями в генах, а потому могут перейти по наследству. 

"Здесь важен комплексный подход: выявление риска развития заболевания, клиническое ведение пациента, его желание предупредить развитие заболевания в будущем. Стоимость исследования – 906 тысяч тенге, так как используются дорогостоящее оборудование и реактивы. Исследование за рубежом стоит 4-6 тысяч долларов. Сначала сдается кровь, мы выделяем ДНК и дальше работаем с ДНК. Проведение исследования занимает месяц", – продолжила она. 

Гульшара Абильдинова отметила, что реактивы для лаборатории пришли только в начале октября. С 28 октября услуга уже будет доступна для всех Казахстанцев. Для тех, кто прикреплен к больнице, она будет проводится бесплатно. Для остальных – платно.



Отметим, что геномная лаборатория также позволяет проводить скрининг перед подсадкой эмбриона (процедура ЭКО – прим. автора). Молекулярные биологи и генетики определяют отклонения в хромосомах эмбриона, что позволяет выявлять генетические нарушения на самом раннем этапе развития.

Данная методика увеличивает шансы наступления беременности, снижает количество нерезультативных циклов ЭКО и сохраняет здоровье женщины из-за уменьшения объема принимаемых гормонов. Специалисты геномной диагностики, первыми в Казахстане, уже начали проводить такого вида исследования.

"На сегодняшний день персонифицированная геномная лаборатория располагает помимо высококлассного оборудования, которое не имеет аналогов в нашей стране, высокопрофессиональными кадрами. Наша геномная молекулярная лаборатория обеспечивает точность исследований и персонифицированный подход. Даже если онкологическое заболевание имеется в наследственном статусе, это не значит, что оно разовьется. Примерно 35 процентов зависит от того, как человек себя ведет, как заботится о своем здоровье, в какой окружающей среде прибывает. Каждому человеку будет полезно знать о своем здоровье на генетическом уровне", – отметил директор Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК Валерий Бенберин.


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