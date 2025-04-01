Председатель АДГС принял участие в конференции Американской ассоциации государственного управления (ASPA)

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Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай принял участие в конференции Американской ассоциации государственного управления (ASPA) в Вашингтоне по вопросампривлечения талантов иудержания государственных служащих, а также развития человеческого капитала в эпоху искусственного интеллекта

Мероприятие, организованное ведущим профессиональным сообществом в области государственного управления в Америке, позволило обменяться лучшим опытом в области развития человеческого капитала и применения искусственного интеллекта.

Выступая на панельной сессии, Дархан Жазықбай остановился на масштабных изменениях и инициативах, реализованных в соответствии с задачами, обозначенными Президентом Касым-Жомартом Токаевым по модернизации отечественной системы государственной службы. Он отметил меры по дебюрократизации госслужбы, внедрению современных HR-инструментов в управлении персоналом и формированию сервисной модели госаппарата. Также поделился опытом создания Президентского молодежного и региональных кадровых резервов – важных проектов в формировании новой управленческой культуры.

Председатель Агентства отметил, что в соответствии с современными требованиями все процессы управления человеческими ресурсами и подбор кадров на государственную службу полностью автоматизированы в отечественной информационной системе «eQyzmet». В ближайщее время планируется использование возможностей искусственного интеллекта.

Также глава АДГС обратил внимание наКонцепцию развития государственной службы РК на 2024-2029 годы, предусматривающую институциональный пересмотр существующей системы. В рамках концепции будет внедрена гибридная модель государственной службы, что позволит ввести горизонтальное карьерноепродвижение служащих и повысит уровень оплаты труда. Для привлечения и подготовки молодежи к государственной службе планируется создание института ранней профессиональной ориентации.

«Развитие государственной службы основано на ключевом принципе, обозначенном Главой государства: «не человек для государства, а государство для человека». Казахстан продолжает свой прогрессивный путь развития с учетом глобальных изменений. Мы заинтересованы, не останавливаясь надостигнутых достижениях, во внедрении инноваций и дальнейшем совершенствованиисистемы государственной службы с учетом современных требований», - сказал Дархан Жазықбай.

Иностранные коллеги проявили интерес к опыту Казахстана по совершенствованию государственной службы, внедрению цифровых технологий.

На конференции, которая охватила 6 направлений и 150 сессий, основное внимание было уделено вопросам переосмысления подходов «служения обществу» в условиях технологических изменений и непрерывного развития новых цифровых инструментов, эффективного использования искусственного интеллекта, его контроля и создания на благо общества, а также усиления сотрудничества в этих областях.

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