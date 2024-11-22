Председатель АДГС встретился с представителями Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан

Сегодня председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай встретился с директором Агентства стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан Баходиром Рахматовым.

В ходе встречи была отмечена важность обмена опытом по вопросам развития государственной службы и что при принятии законодательных актов в процессе создания соответствующего уполномоченного органа Узбекистана был тщательно изучен казахстанский опыт.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года представители Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан прошли обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по вопросам проведения ассессмента.

Дархан Жазықбай ознакомил узбекских коллег с мерами по модернизации государственной службы, реализуемыми в рамках принципа Главы государства «Не человек для государства, а государство для человека». Он рассказал о работе, направленной на формирование гибридной модели государственной службы, развитие принципа сервисности и клиентоориетированности, а также профессионализации служащих.

Узбекская сторона выразила заинтересованность в концепции развития государственной службы Республики Казахстан на 2024-2029 годы, системе оценки эффективности государственных органов, гибком графике работы и готовности к обмену опытом.

Председатель АДГС проинформировал о широких возможностях применения для отбора кадров в цифровом формате информационной системы «eQyzmet» и мерах по непрерывному повышению квалификации госслужащих.

В завершение встречи стороны выразили намерение в тесном дальнейшем сотрудничестве.