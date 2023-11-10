Председатель АДГС встретился со студентами ЕНУ

Фото: пресс-служба АДГС РК

В ходе встречи председатель АДГС поделился мнением о важной роли молодежи в текущих позитивных преобразованиях страны, подчеркнув, что сегодня в государственном аппарате имеется большой запрос на креативную и трудолюбивую молодежь.

Дархан Жазыкбай рассказал студентам о мерах, принимаемых Агентством по развитию государственной службы, цифровизации отбора и возможностях поступления на государственную службу для молодежи.

Так, с начала текущего года, благодаря последним изменениям в закон «О государственной службе РК» 78 выпускников ВУЗов с GPA не ниже 3,33 были приняты на низовые должности в районных и сельских округах без конкурсных процедур, из них 7 выпускников ЕНУ.

Агентством проводится работа по полной цифровизации процесса отбора и приема на госслужбу на базе системы «Е-Қызмет», которая позволяет претендентам участвовать в конкурсе в режиме онлайн 24/7.

«Наша задача – создать новую плеяду профессиональных служащих путем их поиска и привлечения на государственную службу. У каждого из вас есть шанс проявить себя и оказаться в их рядах», – сказал он.

Дархан Жазыкбай также рассказал об отборе в Президентский молодежный кадровый резерв, отметив, что опыт предыдущих лет показал высокую популярность проекта среди молодежи. Он поделился с участниками встречи планами о создании региональных молодежных кадровых резервов, которые должны стать эффективным социальным лифтом для молодых людей в регионах.

Кроме того, в регионах функционируют модернизованные школы молодых государственных служащих, целью которых является поиск талантливой молодежи, разъяснения им особенностей государственной службы и стимулированию их поступления.

Глава АДГС ответил на вопросы участников встречи, обсудил с ними интересующие их вопросы, а также обратил внимание, что желающим связать свою жизнь с государственной службой необходимо думать не о личных интересах, а об общественном благе.

«Если среди вас есть молодые люди, которые хотят в будущем поступить на государственную службу, служить и приносить пользу обществу, хочу сказать, что только добросовестный и честный труд станет залогом и гарантией вашего дальнейшего успеха», – сказал Дархан Жазыкбай.

В завершении встречи председатель Агентства вручил благодарственные письма участникам Школы молодых государственных служащих, а также лицам, принявшим активное участие в реализации проектов в сфере государственной службы.