16-17 июня по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

17 июня в Астане пройдет второй саммит «Центральная Азия – Китай» с участием глав государств региона, добавили в Акорде.