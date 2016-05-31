​Председатель Коллегии ЕЭК Тигран САРКИСЯН:

– Договору о ЕАЭС исполняется два года, союз начал функционировать с 1 января 2015 года. Сроки для интеграционного объединения не очень большие. Удалось ли ЕАЭС за это время добиться мирового признания?



– За достаточно короткое время проделана огромная работа, которая дает реальные результаты. Об этом свидетельствует интерес к нашему экономическому проекту более 40 стран, которые выразили желание развивать торгово-экономическое сотрудничество с союзом. В прошлом году было подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, ведутся переговоры о целесообразности заключения соглашений с Индией, Египтом, Израилем и Ираном.

В соответствии с инициативой Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Председателя Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в 2016 году, углубление экономических отношений с третьими странами и интеграционными объединениями является приоритетом работы ЕЭК в нынешнем году.

Активно развивается азиатское направление нашего международного сотрудничества. Недавно были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Королевством Камбоджа, Республикой Сингапур. Обе страны заинтересованы в углублении сотрудничества вплоть до подписания соглашения о ЗСТ. Комиссия ведет продуктивный диалог с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мы обсуждаем состыковку интеграционных процессов наших объединений с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Мы также успешно сотрудничаем со странами и объединениями Латинской Америки – комиссия уже подписала меморандумы о взаимопонимании с Перу и Чили, ведутся переговоры по заключению меморандума о сотрудничестве по торгово-экономическим вопросам с Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР).

Региональная экономическая интеграция является определяющим трендом в современном мире. Страны понимают, что в условиях быстрых изменений и неопределенности мировой экономической среды более эффективно преодолевать новые вызовы и риски сообща. В этом смысле ЕАЭС развивается в русле глобальной тенденции.

Международная деятельность ЕАЭС, в том числе по заключению соглашений о зоне свободной торговли с третьими странами, будет способствовать развитию экспорта продукции из стран Союза, привлечению инвестиций и, в целом, росту экономики стран ЕАЭС путем создания условий для диверсификации торгово-экономических отношений.

– Насколько я знаю, обсуждается также углубление сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Главы государств стран союза и Китая приняли решение о сопряжении ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. Делаются какие-то шаги в этом направлении?

– Совсем недавно, 20 мая, на заседании Межправительственного совета ЕЭК в Ереване комиссия получила мандат на проведение переговоров с КНР о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическом союзом, его государствами-членами и Китайской Народной Республикой. Это большой шаг вперед. Он означает, что наши пять стран будут сообща вести переговоры в едином формате.

– В чем может заключается сотрудничество ЕАЭС и КНР?

– Консультативная группа несколько месяцев изучала предложения от китайского бизнеса и стран союза. Согласован перечень перспективных проектов для реализации в ЕАЭС и их сопряжения с проектом Экономического пояса Шелкового пути. В дальнейшем мы планируем обсудить соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Союзом и КНР. И тут наша главная цель – максимально отразить интересы бизнес-сообщества ЕАЭС. Если наши производители смогут выйти на огромный китайский рынок, то это будет большой потенциал для развития союза.

– О каких «плюсах» для бизнеса в рамках ЕАЭС можно говорить уже сейчас?

– В первую очередь это открытие таможенных границ. Это позволило компаниям существенно сократить время доставки товаров на рынки стран союза и уменьшить финансовые и временные издержки на оформление грузов. Отмена таможенного контроля между странами ЕАЭС позволила производителям нарастить экспорт в другие страны союза и расширить сотрудничество с компаниями из других стран – участниц объединения.

В ЕАЭС законодательно закреплен и успешно реализуется упрощенный порядок таможенного декларирования транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в странах союза.

С 1 января 2016 года запущен первый этап четырехэтапной Программы либерализации каботажных перевозок грузов автомобильным транспортом. Реализация программы позволит транспортным компаниям стран союза получить доступ к внутренним рынкам грузоперевозок государств-членов, сократить объем порожних пробегов.

Ведется работа по обеспечению доступа компаний из стран ЕАЭС на национальные рынки госзакупок. На сегодня подобный взаимный доступ уже обеспечен для компаний из Беларуси, Казахстана и России.

Нельзя не упомянуть технические регламенты, которые разработаны и приняты в рамках ЕАЭС. Они позволяют устанавливать оптимальные требования для обеспечения необходимого уровня безопасности продукции, обращающейся на едином союзном рынке. Для бизнеса это означает снижение издержек, снятие барьеров в торговле, которому способствует переход на единые обязательные требования техрегламентов на всей территории союза. Производителям и импортерам не нужно подстраиваться под различные национальные стандарты.

– С 1 января 2015 года в союзе в ряде секторов заработал единый рынок услуг. Что это означает? Что изменилось для бизнеса с его появлением?

– Сейчас в единый рынок услуг входят 43 сектора, в совокупности составляющие более 25% ВВП каждого из государств-членов. Идет работа над либерализацией еще 21 сектора услуг.

В рамках единого рынка услуг поставщикам услуг предоставлен максимально достижимый уровень свободы, который включает поставку и получение услуг без ограничений, изъятий и дополнительных требований, за исключением отдельных случаев, а также освобождение поставщика услуг от повторного учреждения в форме юридического лица, признание профессиональной квалификации персонала поставщика услуг.

– Обсуждает ли ЕЭК свои решения с представителями бизнес-сообщества?

– Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом. Взаимодействие осуществляется в таких форматах, как консультативные комитеты и рабочие группы. Создание благоприятных условий для эффективного развития бизнеса в странах союза, совершенствование регулятивных систем и снижение барьеров являются основными задачами комиссии. При этом мы стремимся максимально оперативно реагировать на запросы предпринимателей. Для этого необходимо устранить оставшиеся изъятия и барьеры. Чем раньше они будут сняты, тем быстрее мы создадим единый рынок и тем комфортнее будут чувствовать себя хозяйствующие субъекты. Не менее важно расширить спектр полномочий, передаваемых странами на наднациональный уровень. Это позволит ЕЭК более активно оказывать помощь бизнесу.

– В нынешнем году запущены общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий. Однако они заработали в ограниченном режиме, так как были приняты не все необходимые документы. В чем трудности и когда рынки заработают в полную силу?

– Фармацевтическая отрасль во всех странах ЕАЭС очень быстро развивается, и основная задача в том, чтобы создать равные условия для всех участников общих рынков, стимулировать конкуренцию. Из-за сложной дискуссии о том, как осуществлять регистрацию новых лекарственных препаратов и при этом не создавать преимуществ для отдельных хозяйствующих субъектов, откладывается принятие нескольких нормативных документов второго уровня, без которых не могут полноценно заработать общие рынки лекарственных средств и медицинский изделий. Но дискуссия активно идет, и в ближайшее время все вопросы будут сняты.

– С бизнесом все более или менее ясно. А что с гражданами? Что им дало формирование союза?

– В первую очередь это, конечно, создание общего рынка труда. Трудящиеся из стран ЕАЭС теперь имеют существенные преимущества перед трудовыми мигрантами из других стран. В частности, у них есть возможность находиться в стране без регистрации в органах миграционной службы в течение 30 дней вместо 7. Есть право на социальное и медицинское обеспечение, в том числе бесплатное обслуживание в поликлиниках. В случае трудоустройства в России нет необходимости оформлять патент на работу и сдавать экзамены на знание русского языка, истории и основ правового устройства РФ. Также при трудоустройстве граждан стран союза в России обеспечено снижение ставки подоходного налога с 30 до 13%, как для граждан РФ.

Кроме того, действует взаимное признание дипломов по всем техническим и большинству гуманитарных специальностей (кроме четырех направлений – фармацевтики, медицины, юриспруденции и педагогики). На завершающей стадии находится работа над договором о пенсионном обеспечении. После его подписания граждане стран ЕАЭС смогут получать пенсию за период своей трудовой деятельности от государства союза, в котором они трудились, даже если не являются его гражданами.

Была также решена проблема двойного обложения НДС при ввозе физическими лицами товаров личного потребления, а также при передаче товарно-материальных ценностей структурными подразделениями одного юридического лица, расположенных в разных государствах союза.

При активном участии ЕЭК был запущен процесс по снижению цен на роуминг внутри союза.

– В последнее время в мире все чаще говорят о развитии цифровых технологий. О том, что выиграет тот, кто больше в них инвестирует. Как обстоят дела с новыми технологиями в ЕАЭС?

– Я разделяю мнение, что необходимо уделять повышенное внимание цифровым технологиям. Высокие технологии повышают производительность во всех отраслях. И это современный тренд. Если мы хотим повысить производительность в любой отрасли, то очевидно, что без современных технологий мы будем терять нашу конкурентоспособность. Максимальная добавленная стоимость перемещается из традиционных отраслей промышленности в сферу услуг и инноваций, то есть в сферу, где создаются продукты и услуги на базе цифровой экономики. Именно в этих секторах странам и региональным объединениям необходимо формировать конкурентные преимущества. Тем более с учетом потенциала, который есть у наших стран в передовых технологиях. Этот сегмент экономики развивается достаточно быстрыми темпами. В большинстве государств-членов созданы особые условия для развития новых технологий, существует интеллектуальный потенциал, выстроена инфраструктура. Создание цифрового пространства – это оптимальный путь повышения эффективности, производительности и конкурентоспособности во всех отраслях экономики наших стран.

ЕЭК начала работу в этом направлении. Создана рабочая группа по выработке предложений по формированию цифрового пространства. Я считаю, что цифровая сфера должна быть одной из приоритетных в работе Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, сейчас комиссия работает над переходом к согласованной, а в перспективе – и к единой промышленной и агропромышленной политике, развитию промышленной кооперации. Это будет способствовать увеличению темпов роста промышленного производства, созданию новых инновационных секторов промышленности, устранению барьеров на пути движения промышленных товаров на общем рынке союза. Со своей стороны ЕЭК создает условия для внедрения высоких технологий в сфере промышленности и агропромышленного комплекса.

Нашим странам необходимо объединить промышленные потенциалы, консолидировать усилия в целях совместного ведения бизнеса на кооперационной основе в форме совместных предприятий, производства и экспорта совместного продукта и совместного позиционирования на рынке третьих стран.

Это те проекты, которых ждут от нас граждане, бизнес наших стран, потому что результаты нашей работы оцениваются тем, насколько мы создаем благоприятные условия для них. Мы должны ориентироваться в нашей работе именно на это.

К сожалению, в нашем едином экономическом пространстве пока еще нет понимания, как мы будем выстраивать нашу технологическую платформу. Президентами наших стран поставлена задача, чтобы мы могли сформулировать наши общие цели, общее видение этого пространства и как мы будем соотноситься с другими мировыми технологическими платформами.

– Какие, по вашему мнению, перспективы у евразийской интеграции? Большое ли у нее будущее?

– Уверен, что очень большое. Иногда кажется, что поодиночке можно быстрее наращивать потенциал роста экономики, но опыт показывает, что такой рост будет неустойчивым. Углубление региональной экономической интеграции может стать основным фактором обеспечения макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста. Например, возьмем ситуацию с колебаниями курсов национальных валют. Курс национальной валюты в одной союзной стране сильно влияет на экономику соседних стран. В течение последнего года от несогласованной девальвации национальных валют страдали представители бизнеса наших стран. Как же можно ответить на этот вызов? Повлиять на ситуацию в соседней стране? Только за счет интеграции. Если страны союза будут координировать действия, это повысит устойчивость наших экономик в интересах бизнеса и населения. Мы сможем быть готовыми к тем изменениям, которые нас ожидают. Региональная интеграция служит ответом на современные макроэкономические вызовы.

Гарантами прогнозируемости для инвесторов выступают наднациональные институты, поскольку именно степень эффективности, открытости и прозрачности их работы формирует понятность и предсказуемость бизнес-среды, и поэтому на глобальные вызовы лучше отвечать сообща.

Конечно же, еще есть проблемы, барьеры и ограничения, над которыми мы продолжим работать совместно со всеми заинтересованными сторонами – институтами власти и бизнеса – в направлении повышения эффективности деятельности Евразийской экономической комиссии во благо граждан наших стран.