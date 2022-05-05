Председателя КСК одного из проблемных жилых комплексов арестовали в Алматы

Председатель КСК одного из проблемных жилых комплексов в Наурызбайском районе взят под стражу. Об этом сообщили прокуроры в Facebook, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что ​департаментом экономических расследований по городу Алматы ведется досудебное расследование в отношении председателя одного из КСК ЖК "Премьера", расположенного на территории Наурызбайского района города.

"​На протяжении нескольких лет вопросы, связанные с управлением жилого комплекса, вызывает недовольство и разногласия между жителями. ЖК обслуживается двумя КСК. ​В результате проведенного анализа обращений граждан и других материалов, установлено наличие достаточных оснований для начала досудебного расследования. ​Прокуратурой инициирована регистрация досудебного расследования, и при ее кординации проведены соответствующие экспертизы и другие следственные действия", – говорится в информации.

По результатам экспертиз установлена недостача свыше 70 млн тенге, оплаченных жителями за услуги по содержанию объекта, но так и не поступивших на счета коммунальных служб города. ​Учитывая этот факт, прокуратура района согласовала решение о признании бывшего председателя КСК подозреваемым, определена квалификация его деяний по статье 189 ч.4 п.2 УК РК (хищение имущества в особо крупном размере).

​Также прокуратура, с учетом тяжести совершенного преступления, поддержала ходатайство органа следствия о необходимости ареста бывшего председателя КСК, который в последующем с санкции суда был взят под стражу.

Расследование продолжается. По мере завершения следствия, уголовное дело для рассмотрения и вынесения окончательного вердикта будет направлено в суд.

Несмотря на имеющиеся задолженности перед коммунальными службами, принятыми мерами прокуратуры, не допущено отключение данного ЖК от электро-тепло снабжения, добавили прокуроры.