Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Общество
Председателя КСК одного из проблемных жилых комплексов арестовали в Алматы
Елисеева Екатерина
корреспондент

Председатель КСК одного из проблемных жилых комплексов в Наурызбайском районе взят под стражу. Об этом сообщили прокуроры в Facebook, передает Kazpravda.kz

Сообщается, что ​департаментом экономических расследований по городу Алматы ведется досудебное расследование в отношении председателя одного из КСК ЖК "Премьера", расположенного на территории Наурызбайского района города.

"​На протяжении нескольких лет вопросы, связанные с управлением жилого комплекса, вызывает недовольство и разногласия между жителями. ЖК обслуживается двумя КСК. ​В результате проведенного анализа обращений граждан и других материалов, установлено наличие достаточных оснований для начала досудебного расследования. ​Прокуратурой инициирована регистрация досудебного расследования, и при ее кординации проведены соответствующие экспертизы и другие следственные действия", – говорится в информации.

По результатам экспертиз установлена недостача свыше 70 млн тенге, оплаченных жителями за услуги по содержанию объекта, но так и не поступивших на счета коммунальных служб города. ​Учитывая этот факт, прокуратура района согласовала решение о признании бывшего председателя КСК подозреваемым, определена квалификация его деяний по статье 189 ч.4 п.2 УК РК (хищение имущества в особо крупном размере).

​Также прокуратура, с учетом тяжести совершенного преступления, поддержала ходатайство органа следствия о необходимости ареста бывшего председателя КСК, который в последующем с санкции суда был взят под стражу.

Расследование продолжается. По мере завершения следствия, уголовное дело для рассмотрения и вынесения окончательного вердикта будет направлено в суд. 

Несмотря на имеющиеся задолженности перед коммунальными службами, принятыми мерами прокуратуры, не допущено отключение данного ЖК от электро-тепло снабжения, добавили прокуроры.

Популярное

Все
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Гуманитарные усилия ООН не в состоянии решить главную задачу в Украине
Курс тенге полностью отыграл свое падение
Эксперт: Конституционная реформа удовлетворяет запрос казахстанцев на реализацию гражданских прав
Женщину с тройным гражданством выдворили из Казахстана
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Бандитских дронов опасаются правоохранители Франции
Работу в Англии обещал аферист жителям Южного Казахстана
Факты незаконного недропользования выявлены на юге Казахстана
Есть или не есть – вот в чем вопрос
Молодая семья с маленькими детьми погибла при пожаре в Кокшетау
Доллар может ослабеть
Врач едет в село
«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»
Казахстанские шахматисты завоевали еще три медали на турнире в Греции
То, что видит тебя насквозь
За незаконный кредит – реальный срок
На турнир в Албанию
Президент ознакомился с работой университета
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения

Читайте также

Транспорт , Общество
Пробный экзамен для получения водительских прав предлагают …
Общество , Технологии
Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут …
Общество
Процедуру голосования на референдуме разъяснил член ЦИК РК
Общество
Женщину с тройным гражданством выдворили из Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]