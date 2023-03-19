Ерлан Кошанов отдал свой голос на выборах депутатов

Лидер партии "Amanat" Ерлан Кошанов вместе с супругой пришел на избирательный участок, передает Кazpravda.kz со ссылкой на facebook.

фото: facebook

Кошанов призвал всех казахстанцев проголосовать на выборах, которые являются уникальным опытом для нашего общества.

"7 партий и сотни одномандатников предложили свои программы развития страны. Поднимались самые острые вопросы. Все это - наглядный результат политических реформ главы государства. Только через демократичные честные выборы и открытый доступ на политическую арену для молодежи формируется зрелое общество. Поэтому сегодня я призываю каждого принять участие в судьбе своей страны. Граждане Казахстана сами могут определить, кто будет представлять их интересы в Мажилисе и местных представительных органах", - сказал глава партии.