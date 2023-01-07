Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев поздравил православных с праздником

Сенат
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Эти ценности объединяют всех казахстанцев.

Фото: Kazpravda.kz

Председатель Сената Парламента выступил с обращением к православным, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената. 

"Поздравляю всех православных христиан нашей страны с православным Рождеством! Этот светлый праздник прочно связан с общечеловеческими ценностями и символизирует добро, милосердие и заботу о ближних.

Православие наряду с исламом составляет важную часть духовной жизни нашего общества. Православные казахстанцы своим добросовестным и неустанным трудом вносят большой вклад в созидание нашей страны, ее экономическое и социальное развитие.

Краеугольным камнем государственной политики Казахстана является уважительное и бережное отношение к религии, к духовным и нравственным ценностям.

В основе каждой мировой и традиционной религии заложены идеи гуманизма, нравственности, мира и взаимопонимания между людьми. Эти ценности объединяют всех казахстанцев, и очень важно всем вместе их беречь.

Пусть этот светлый праздник принесет тепло, радость и счастье в каждый дом. Пусть всегда будут стабильность, мир и согласие в нашем общем доме – Республике Казахстан!» 

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