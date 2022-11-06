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Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров проверил готовность к выборам Павлодарской и Акмолинской комиссии

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров с инспекционной поездкой посетил избирательные комиссии Павлодарской и Акмолинской областей по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов президента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Еlection.gov.kz.

В частности, он посетил пять избирательных участков в селах Бескауга и Шидерты Павлодарской области, а также Малтабар и г.Ерейментау Акмолинской области. В ходе поездки глава Центризбиркома провел встречи с членами избирательных комиссий, а также с представителями местных исполнительных органов. 

Уполномоченные государственные органы и члены избирательных комиссий доложили о проводимой в регионах работе по спискам избирателей, организационном, материально-техническом обеспечении выборов, создании необходимых условий для физической доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью, охраны и своевременной доставки избирательных бюллетеней. 

Так, председатель ТИК Павлодарской области Гульнар Аманжолова в своем докладе сообщила, что в списки избирателей по Павлодарской области включено 510 847 граждан. 30 октября списки избирателей переданы по акту на все избирательные участки региона, а с 4-го ноября они представлены избирателям на ознакомление. Также она информировала о подготовке и передаче на избирательные участки 5 109 открепительных удостоверений. В рамках информационного обеспечения подготовлено и размещено 409 820 приглашений и плакатов, которые будут своевременно доставлены по адресам избирателей. В день голосования на 225 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на 6-ти ˗ работа мобильных ЦОНов. В соответствии с утвержденным графиком продолжается работа по обучению членов избирательных комиссий.  

Председатель участковой избирательной комиссии с. Бескауга Айсулу Абишева сообщила, что в списке избирателей в их селе лица с инвалидностью отсутствуют, но тем не менее на избирательном участке созданы все условия на случай обращения к ним граждан из других регионов по открепительным удостоверениям. 

В селе Шидерти в список избирателей включены 10 лиц с инвалидностью, для которых на избирательном участке созданы требуемые условия для голосования, а именно: помещение для голосования размещено на первом этаже здания, при входе в здание предусмотрены поручни, пандус, в помещении - кабина для тайного голосования, с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками, имеется дополнительное освещение, лупа и т.д. 

Нурлан Абдиров особо подчеркнул, что все 10101 участков для голосования в стране будут обеспечены специальными трафаретами со шрифтом Брайля. 

Председатель ЦИК обратил внимание акима г.Экибастуз на необходимость обеспечения условий для голосования гражданам в случае неблагоприятных погодных условий в день голосования.  

Председателем ТИК Акмолинской области Манарбеком Садуовым было доложено, что в списки избирателей по Акмолинской области включено 517 031 граждан. Здесь также 30 октября списки избирателей переданы по акту на избирательные участки и с 4-го ноября были представлены на ознакомление избирателям. 

Областной ТИК было подготовлено и передано на избирательные участки 5 170 открепительных удостоверений. В рамках информационного обеспечения подготовлено и размещено 345 100 приглашений и плакатов, которые в ближайшие дни будут доставлены по адресам избирателей. 

В день голосования на 173 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на 5-ти ˗ работа мобильных ЦОНов. Работа по обучению членов избирательных комиссий идет по утвержденному графику. 

В рамках инспекционной поездки Нурланом Абдировым было обращено внимание членов комиссий на необходимость обеспечения доступности и удобства помещений для голосования не только для избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации. 
В целях организации и проведения выборов в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства были приняты решения о замене отдельных помещений для голосования на более просторные и удобные для всех участников избирательного процесса в пределах того же избирательного участка. Замечания председателя ЦИК были устранены на месте.

В ходе выезда председатель ЦИК проверил работу онлайн-сервисов, позволяющих избирателям проверить себя в списках, а также ознакомился с результатами электорального обучения членов избирательных комиссий. 
По итогам проведенных встреч, Нурлан Абдиров дал ряд конкретных поручений председателям территориальных и участковых избирательных комиссий по информационно-техническому оснащению участков, их доступности и удобства для граждан, в т.ч. для лиц с инвалидностью, обеспечения условий для эффективного наблюдения в день голосования. Все эти вопросы будут обсуждаться на ближайших заседаниях Центризбиркома.

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