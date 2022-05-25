Председателя горсуда Тараза подозревают в получении взятки

Председатель Таразского городского суда подозревается в получении взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

16 мая Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении председателя Таразского городского суда А.А. Мадемарова по факту получения взятки в 1 млн тенге за положительное решение по гражданскому делу.

В порядке статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.