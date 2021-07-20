Председателю Духовного управления мусульман Казахстана, Верховному муфтию Наурызбаю кажы Таганулы

Уважаемый Муфтий Хазрет!

Сердечно поздравляю Вас и всех мусульман Республики Казахстан с одним из главных дней в исламском календаре – праздником Курбан айт!

Праздники традиционных религий нашей страны занимают значимое место в развитии культурных и духовных ценностей, укреплении мира и согласия в обществе. Они пробуждают в сердцах людей стремление к добру, милосердию, учат состраданию и заботе о ближних. Испокон веков последователи ведущих конфессий, населяющие Великую степь, свидетельствовали всему миру о братолюбии и взаимоуважении, совместно трудились над созиданием духовного могущества страны, укрепляли государственность, защищали священные рубежи.

Убежден, что добрые отношения между мусульманами и христианами и в дальнейшем послужат укреплению единства и согласия в нашем общем Доме – Казахстане.

Искренне желаю Вам, уважаемый Муфтий Хазрет, и всем мусульманам страны здоровья, мира, благополучия и успехов в добрых делах на благо Отечества!

С уважением,

глава Православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр

