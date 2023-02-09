"Предсказывавшую судьбу" мошенницу задержали в Кызылорде
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Гадалку-мошенницу задержали в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
6 февраля некая женщина, обещая «предсказать судьбу», присвоила золотой браслет и деньги кызылординки. Ущерб составил около 200 тысяч тенге.
Полицейские задержали 54-летнюю жительницу Кызылорды.
Выяснилось, что золотое изделие подозреваемая сдала в ломбард и потратила деньги на собственные нужды.
По факту проводится досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Мошенничество».