Предсказывающий погоду зонт придумали японцы

"Умный" зонт, который может предсказывать погоду, разработала японская компания Fantastick. Новинке дали имя Jonas в честь английского коммерсанта Джонаса Хенвея, который первым, еще в восемнадцатом веке, придумал использовать зонт для защиты от непогоды, сообщает Kazpravda.kz.
Новое изобретение синхронизируется со смартфоном владельца с помощью специального программного обеспечения. Также с помощью "умного" зонта можно найти свой потерявшийся телефон, для этого нужно просто потрясти зонтик и потерянный гаджет завибрирует.
Jonas питается от батареек, оснащен светодиодами и датчиками силы тяжести. Интеллектуальный девайс стоит около $105, имеет несколько вариантов расцветки.
Уже в этом месяце новинка появится на прилавках магазинов.
