​Представили министра

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Владимир Осипов

По поручению Главы государства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев представил коллективу Министерства по делам религий и гражданского общества нового министра – Дархана Калетаева.

– Глава государства подписал Указ о назначении Нурлана Ермекбаева помощником Президента – Секретарем Совета безопасности РК, освободив от должности министра по делам религий и граж­данского общества, – сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Премьер-министр выразил благодарность Нурлану Ермекбаеву за проделанную работу.

– С момента образования ведомства за полтора года под его руководством выстроена работа министерства, приняты все необходимые нормативно-правовые акты, сформирован профессиональный коллектив, – сказал Бакытжан Сагинтаев и пожелал успехов Нурлану Ермекбаеву в дальнейшей профессиональной деятельности.

Указами Главы государства Дархан Калетаев назначен министром по делам религий и гражданского общества РК, а также прекращены его полномочия в качестве депутата Сената Парламента.

Бакытжан Сагинтаев отметил профессиональные качества Дархана Калетаева, который в разные годы активно участвовал в социально-культурной и общественной жизни страны. Перед новым руководством и коллективом министерства обозначены задачи по исполнению поручений Главы государства.

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