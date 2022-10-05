Представитель МВФ ответил на вопрос о риске введения санкций для Казахстана

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Казахстану Николя Бланше прокомментировал вопрос о том, может ли релокация российских компаний в Казахстан привести к санкциям в отношении республики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Здесь нужно отметить два важных направления, в которых ведется работа властями Казахстана. Первое – это тесное сотрудничество официальных органов Казахстана с официальными органами зарубежных стран, направленное на избежание возможности таких санкций и на то, чтобы банковская система Казахстана работала надлежащим образом в этом направлении», – сказал Николя Бланше в ходе брифинга в Национальном банке РК.

Кроме того, по его словам, официальные органы Казахстана предпринимают большие усилия и проводят активную работу в области регулирования транзакций, в частности связанных с торговыми операциями, с тем, чтобы до минимума сократить возможные ситуации, которые могли бы повлечь за собой санкции.

«Между Казахстаном и Россией тесные экономические взаимоотношения, но мы не наблюдали никаких инцидентов, которые можно было бы рассматривать как нарушение установленных правил в этом отношении. И у нас нет никаких оснований считать, что такие инциденты могут возникнуть в будущем. Власти Казахстана действуют очень проактивно, стараясь предотвратить возможность появления таких инцидентов», – резюмировал спикер.