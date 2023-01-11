Представитель омбудсмена по Акмолинской области Динара Таженова посетила региональный ДУИС

Представитель Уполномоченного по правам человека в РК по Акмолинской области Динара Таженова с рабочим визитом посетила региональный департамент уголовно-исполнительной системы, где выступила перед личным составом с докладом по основным положениям Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», функциональных обязанностях и задачах представительства.

В свою очередь, руководитель ДУИС по Акмолинской области Кайрат Айдарбеков отметил, что сотрудники департамента на постоянной основе сотрудничают с неправительственным сектором, участниками Национального превентивного механизма. Кроме того, проводится разъяснительная работа с личным составом, особенно молодыми сотрудниками подразделений области по недопущению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, изучаются международные документы и требования.

По итогам, руководитель департамента и представитель договорились рассмотреть возможность проведения совместных мероприятий в рамках плана работы на 2023 год.