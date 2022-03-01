Представители духовенства поздравили казахстанцев с днем благодарности

Общество

Сегодня, 1 марта, в Казахстане отмечают День благодарности. Этот день призван объединить всех казахстанцев независимо от национальности и вероисповедания в целях дальнейшего поддержания и приумножения стабильности и согласия в обществе. Руководители религиозных объединений столицы поздравили граждан с этим светлым праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Поздравляю с первым праздником весны – Днем благодарности. Пусть Всевышний убережет нашу страну, сохранит мир и спокойствие. Пусть межнациональная и международная дружба будет вечной», - поздравил главный имам столичной мечети имени Абу Насыра аль-Фараби Нурлан Рамазанов.

Он отметил, что меконфессиональное согласие – это залог единства народа Казахстана.

Благочинный Астанайского церковного округа, Архимандрит Сергий, процитировал в своем поздравлении слова древнего мудреца Соломона: «Неблагодарный человек – опасный человек».

«Когда мы не помним добро, то, что сделали для нас другие люди, мы становимся опасными для самих себя и для окружающих. И в этот день я хотел бы призвать всех нас помнить о добром, о светлом, и платить всем добром за то добро, которое было оказано. С праздником вас!» - сказал архимандрит Сергий.

Процветания казахстанцам пожелал и главный раввин города Нур-Султан Шмуэль Карнаух:

«Дорогие казахстанцы, я поздравляю вас с этим чудесным праздником, хотелось бы сказать спасибо всем вашим родителям, дедам, которые приняли всех людей, которые сделали столько добра. Этот мир, менталитет и традиции, которые передались, их нужно беречь, чтобы мы любили и несли мир на нашей земле».

Епископ Архиепархии Святой Марии Атаназиус Шнайдер, поздравив казахстанцев с днем благодарности, отметил, что казахстанский народ проявил великодушие по отношению к людям всех национальностей, оказавшимся на казахской земле в ходе репрессий.

«В этот день благодарности хотел бы выразить благодарение казахстанскому народу, так как мы знаем, что казахстанский народ проявил великодушие по отношению к другим народам, когда их сюда высылали, репрессировали. Это останется на всю историю. Светлая память и великое достоинство казахстанскому народу», - сказал он.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, стал символом единства многонациональной и многоконфессиональной страны.

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