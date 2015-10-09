Общество
Представители гражданского общества просят Президента поддержать законопроект об НПО
Ксения Воронина
Представители гражданского общества Казахстана намерены направить в адрес Главы государства обращение с поддержкой законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности неправительственных организаций", передает Kazpravda.kz.

О намерениях ряда представителей отечественных НПО сегодня заявили президент ОФ "Қаһарман ұрпақ" Кайрат Елубаев, председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн РК Шарипбаят Утегенов и член Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Смагул Бахытбек.

"Этот законопроект все НПО ожидают уже много лет. Мы с удовлетворением встретили его, когда узнали, что в основу законопроекта легло решение Шестого Гражданского форума, касающееся внедрения в Казахстане финансовой поддержки НПО в форме грантов и премий. Это очень важный инструмент поддержки и развития неправительственного сектора. С помощью грантов и премий улучшится материально-техническая база НПО. Теперь часть средств грантов и премий НПО смогут направить на аренду офисов, обучение сотрудников, закуп оргтехники и на другие собственные нужды. Такой возможности раньше у нас не было. Средства государственного социального заказа шли только на выполнение социальной услуги", – говорится в обращении представителей НПО.

Инициаторы обращения к Президенту РК заявили, что подавляющее большинство представителей НПО категорически несогласно с опасениями, которые были высказаны отдельными общественниками относительно законопроекта.  

"Гранты и премии дадут НПО возможность реализовывать свои собственные проекты, реально решать актуальные социальные проблемы. Очень важным моментом для нас является появившаяся возможность работать на долгосрочной основе. Краткосрочность проекта не давала НПО полностью раскрыть свой потенциал, серьезно заняться решением сложных задач, планировать и реализовывать затрагивающие интересы населения страны важнейшие социально значимые вопросы. Мы согласны, что предоставлять гранты будет оператор грантового финансирования, который будет создан в форме некоммерческой организации. На заседаниях рабочей группы при Министерстве культуры и спорта мы обсуждали деятельность оператора, вопросы его прозрачности и открытости. Мы видим, что все наши пожелания по оператору были учтены", – отмечают инициаторы обращения.

По мнению представителей НПО, база данных позволит упростить конкурсные процедуры на получение грантов.

"Ни о каком закрытии НПО или их преследовании и речи нет. Мы понимаем, что каждый должен быть ответственным за свой участок работы, в том числе и НПО. В современном мире давно действуют нормы, обеспечивающие открытость и прозрачность НПО. В западных странах за подобные нарушения могут закрыть организацию и даже лишить свободы сроком до 5 лет", – подчеркивается в обращении.

По мнению участников войны в Афганистане, закон создаст новые условия для развития неправительственного сектора и позволит реализовать социально важные проекты.

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