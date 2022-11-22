Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика

Политика
Досжан Нургалиев

Внеочередные президентские выборы прошли на высоком организационном уровне с соблюдением прав и свобод всех участников избирательного процесса, заявили на итоговой пресс-конференции представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА).

В своем выступлении глава миссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, член Великого национального собрания Турции Ерол Кая отметил, что представители ТюркПА наблюдали за выборным процессом в Алматы и Астане с момента открытия избирательных участков до начала подсчета голосов.

– В день выборов Центральная избирательная комиссия предоставляла нам информацию по всему избирательному процессу в стране. В целом мы даем положительную оценку ходу выборов президента РК. Наша делегация считает, что они прошли на высоком профессиональном уровне, – отметил глава миссии.

Он также подчеркнул, что на избирательных участках были обеспечены все условия для голосования лиц с ограниченными возможностями, а также пожилым людям.

По его словам, делегация начала свою работу по наблюдению за внеочередными выборами президента РК 17 ноября. В процессе работы состоялись встречи и обмен мнениями с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым, спикерами Сената и Мажилиса Парламента РК Мауленом Ашимбаевым и Ерланом Кошановым. Также делегации ТюркПА была предоставлена возможность поговорить с кандидатами в президенты, ознакомиться с их предвыборными программами.

Мы с большим удовлетворением можем заявить, что выборы в Казахстане проходили в полном соответствии с принципами справедливости и международными стандартами. Хотим поздравить Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента, – подытожил Ерол Кая.

Представители организации также озвучили рекомендации, которые, по их мнению, были бы полезны для казахстанской избирательной практики в будущем.

По мнению представителя миссии, члена Великого национального собрания Турции Шенель Иедийлдыз, у Президента РК есть емкая программа предстоящих реформ, касающихся в том числе изменения структуры политической системы в стране. В этой связи было бы важно иметь здоровую оппозицию, способную к конструктивному диалогу с оппонентами от власти в публичном пространстве.

В этом случае на конкурентном поле выборных процессов в республике было бы немало ярких политических фигур, несущих в массы свои рациональные идеи и новаторские предложения о том, в каком контексте двигаться вперед.

– Эти выборы в стране прошли на фоне сложной геополитической ситуации в мире, перемен, накладывающих свой негативный отпечаток на экономики многих государств, в том числе Казахстана. Надеемся, что те реформы, которые предполагаются в стране в период деятельности избранного Президента Касым-Жомарта Токаева, станут залогом экономического и социального процветания Казахстана и его народа, – отметила спикер.

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