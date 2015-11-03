Представители ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили вопросы безопасности

Вопросам безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам была посвящена встреча высших административно-должностных лиц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая прошла во вторник в Москве, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщил корр. ТАСС
руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров, "были обсуждены вопросы, касающиеся укрепления безопасности и стабильности, противодействия новым вызовам и угрозам, миграционной политики, информационного обеспечения деятельности организаций и сложившейся практики их взаимодействия".
Участники встречи подвели также итоги реализации плана совместных мероприятий на 2014–15 годы, поделились информацией о приоритетных направлениях деятельности своих организаций и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики.
В мероприятии приняли участие генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев.