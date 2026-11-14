Представители Северо-Казахстанской области направили письмо Президенту

Общество

Представители региона направили Касым-Жомарту Токаеву письмо в поддержку инициатив, озвученных в Послании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители общественности Северо-Казахстанской области направили письмо Президенту Касым-Жомарту Токаеву, выразив поддержку инициативам, озвученным в его Послании народу Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Одной из наиболее значимых для региона инициатив авторы обращения назвали расширение автомобильной дороги Кокшетау – Петропавловск. По их мнению, реализация проекта позволит повысить безопасность движения и укрепить транзитный потенциал области, граничащей с регионами России.

В письме также отмечается высокая оценка Главой государства опыта Северо-Казахстанской области в строительстве молочно-товарных ферм. Представители общественности считают это признанием труда жителей региона и их вклада в развитие сельского хозяйства страны.

Отдельные надежды авторы обращения связывают с программой «Народная стройка». Они рассчитывают, что ее реализация поможет обновить социальную инфраструктуру, поддержать строительную отрасль и создать дополнительные рабочие места.

«Мы гордимся достижениями Казахстана и высоко ценим вклад Северо-Казахстанской области в общее дело. Поддерживая поставленные Вами задачи, мы неизменно готовы трудиться на благо нашей Родины, укреплять общенациональное единство и согласие, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, справедливости и трудолюбия», — говорится в письме представителей общественности региона.

Авторы обращения также подчеркнули значение задач, поставленных в Послании Президента, для дальнейшего социально-экономического развития Северного Казахстана.

Благодарственное письмо от имени представителей общественности области подписали Кудайберген Калиев, Анатолий Башмаков, Геннадий Зенченко, Мурат Каражуманов, Ескендир Елеусизов, Владимир Бубенко, Серик Малаев, Ерик Султанов, Серик Билялов и Раиса Полищук.

Среди подписантов — общественные деятели, представители творческой интеллигенции и ветераны труда.

#обращение #СКО #письмо президенту

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