Представительства TikTok откроют в Астане и Алматы

Директор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе и будущий руководитель TikTok Kazakhstan Анастасия Панина на площадке Astana media week рассказала о планах по развитию платформы в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Анастасия Панина сообщила, что аудитория в Казахстане творческая, и люди пользуются платформой, чтобы выразить себя.

«Мы видим большое количество музыкантов, учителей, молодых мам, которые создают новый контент на платформе. Мы, как платформа, хотим быть ближе к нашему сообществу, поэтому этой осенью мы открываем представительство в Казахстане. У нас будут офисы в Астане и в Алматы. Мы уже перевели наши правила сообщества на казахский язык и работаем над переводом приложения, в том числе на казахский», - отметила спикер.

При этом она подчеркнула, что в компании будут рады выпускать большее количество проектов с образовательными организациями, с государством, делая контент платформы максимально интересным и полезным.

«У нас есть программа по развитию креаторов, в рамках которой мы смотрим, какие авторы интересны аудитории, и предоставляем им возможность ознакомиться со всеми инструментами платформы. Мы делаем образовательные программы для того, чтобы они могли вывести на новый уровень. Например, учитель химии Улан Усенов делает видеоролики, в которых рассказывает о химии, невероятно интересно проводит эксперименты, накладывает музыку. И это по-настоящему вдохновляющий пример для многих учителей», - резюмировала Анастасия Панина.