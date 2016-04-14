Представителю Еврокомиссии предложили конину на рынке Астаны

Комиссар Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Филип Хоган провел дегустацию продуктов, продаваемых на казахстанских рынках, передает Kazpravda.kz.
Для начала Хогана угостили гранатовым "фрешем", который привел его в восторг.
"Замечательный органический продукт, отличное качество. Он прекрасно перекликается с моими ирландскими вкусовыми пристрастиями. В отличие от многих других видов сока, этот не такой сладкий. В Европе такой сок я не пил", – признался комиссар Филип Хоган.
Возле мясного прилавка Хогану предложили оценить вкусовые качества изделий из конины, но европеец ответил вежливым отказом. Представитель ЕС предпочел копченую свинину.
"Свинина очень вкусная. Это мясо в Европе гораздо более сухое. Местное мясо, так же как и овощи, и фрукты намного сочнее. Считаю, что это показатель натуральности продукта. А по поводу конины, я не ем мясо лошади. Лошадь в наших краях приравнена к домашним питомцам, и я не могу ее есть", – объяснил Хоган.
Затем Филип Хоган продегустировал польские и алматинские яблоки, не отдав при этом предпочтения ни одному из сортов. "Польша считается столицей мира в отношении выращивания и экспорта яблок, – подчеркнул он. – Но эти яблоки (казахстанские) тоже очень вкусные".
"Здесь, в Казахстане, традиционно хорошие продуктовые рынки, поэтому я решил их посетить для сравнения с европейскими. Кроме того, это лучший способ увидеть и попробовать местные продукты. Вне всякого сомнения, они вполне могут конкурировать с европейскими аналогами. Кстати, огурцы здесь более вкусные и сочные, чем у нас в Европе", – говорит он.
Во время посещения супермаркета Galmart первым на пути европейской делегации попался отдел со спиртными напитками. Хогана более всего обрадовало наличие в казахстанском супермаркете виски марки Jameson.
"Если ирландцы увидят в казахстанских магазинах ирландский виски, они будут чувствовать себя как дома", – пошутил он.
В целом Хоган по достоинству оценил широкий ассортимент столичного супермаркета. Он считает, что в торговой точке представлен очень большой выбор продуктов, в том числе и от известных брендов.
"В плане объемов сотрудничества мы пока не установили какие-либо целевые показатели. В данный момент мы просто будем рассматривать новые возможности для расширения наших связей. Ведь пока мы не знаем, где можем оказаться через несколько лет. Было интересно посмотреть казахстанский продуктовый рынок, все здесь у вас очень хорошо организовано. Нужно создать все необходимые условия для процветания сельхозпроизводителей, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь. Казахстану и ЕС необходимо развивать совместный бизнес", – такими словами Хоган завершил свой импровизированный вояж по рынку и супермаркету.
Напомним, что в Астану прибыл Комиссар Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Филип Хоган. Это первый его визит в Казахстан.
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