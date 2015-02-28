Представлен ежегодный отчет Свежий выпуск 679 Ольга ЛЬВОВА

Как сообщила пресс-служба омбудсмена, в данном документе дан анализ состояния прав и свобод человека в Казахстане. Он составлен на основе рассмотрения поступивших обращений граждан, мониторинга инс­титуциональных учреждений и средств массовой информации, а также взаимодействия с государственными структурами, международными и неправительственными правозащитными организациями.

В представленном на имя Главы государства документе изложена информация о результатах деятельности за отчетный период Национального правозащитного учреждения, а также о выполнении рекомендаций, данных в минувшем году госорганам, в целях устранения имевших место нарушений прав человека и совершенствования механизмов их защиты.

По итогам рассмотрения отчета Глава государства дал соответствующие поручения.