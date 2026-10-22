Представлен трейлер третьего сезона «Властелин колец: Кольца Власти»

Кино

Стриминг Prime Video выпустил трейлер третьего сезона сериала "Властелин колец: Кольца Власти", в котором Саурон завладевает Кольцом Всевластья и воцаряется в Мордоре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Фото: Kinonews.ru

В ролике Галадриэль (Морфидд Кларк), Элронд (Роберт Арамайо) и Гэндальф (Дэниэл Вейман) собирают силы Средиземья на фоне битв и романтической линии, пока Саурон (Чарли Викерз) развязывает войну.

В отдельных сценах были продемонстрированы знакомые всем поклонникам "Властелина колец" персонажи, вроде Балрога и Назгулов.

Согласно официальному описанию, действие третьего сезона разворачивается спустя несколько лет после событий второго. Зрители увидят пик войны эльфов с Сауроном, когда Темный Властелин стремится выковать Кольцо Всевластья, чтобы получить полный контроль над всеми остальными волшебными кольцами, подчинить своей воле все народы и все Средиземье.

Премьера третьего сезона "Властелина колец: Кольца власти" состоится на Prime Video 11 ноября 2026 года. 

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