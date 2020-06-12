Представлен видеоролик в честь годовщины инаугурации Касым-Жомарта Токаева Политика 12 июня 2020 г. 11:15 77 Евгений Федотов Год назад прошла инаугурация Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает Kazpravda.kz."Именно в этот день, ровно год назад, прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева. К этому событию, команда @ptrk.kz создала творческий ролик", – говорится в сообщении ТРК Президента РК в Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 11 Июн 2020 в 7:39 PDT