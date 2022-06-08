Культура
Представлена книга «Кенесары-хан»
Игорь Прохоров

Международная Тюркская академия совместно с Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева организовала мероприятие «Почести хану Кене», посвященное 220-летию Кенесары Касымулы.

В мероприятии приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, депутат Мажилиса Парламента РК, алашевед Берик Абдыгалиулы, ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган, историк Мамбет Койгельдиев, государственный и общественный деятель Жабал Ергалиев, проректор Евразийского нацио­нального университета им. Л. Н. Гумилева Дихан Камзабекулы, общественный и государственный деятель Абай Тасбулатов, доктор филологических наук Серик Негимов.

В начале мероприятия участники посетили кладбище «Караоткель» в Нур-Султане и почтили память воинов Кенесары-хана, похороненных здесь, поминальной молитвой. Затем заседание продолжилось в главном здании Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

В рамках встречи состоялась презентация книги «Кенесары-хан», подготовленной Тюркской академией. В сборник вошли подборки легенд и исторических поэм, описывающих героические подвиги Кенесары-хана и его героев Наурызбая, Саржана, Есенгельды. В этих произведениях изображены глубокий ум Кенесары, благородная натура хана, описаны сражения во имя защиты казахской земли от внешних врагов, образы воинственных героев, которые погибли со славой.

Стоит отметить, что в стране сохранилось много поэм и легенд, описывающих жизненный путь, походы и сражения Кенесары-хана. Их первые версии стали записываться и публиковаться со второй половины XIX века. Первый вариант народной песни записал выдающийся тюрколог Василий Радлов. В 1870 году он опубликовал ее в своем фундаментальном труде «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в южной Сибири и Джунгарской степи» под названием «Поэма Кенесары», «Несколько уст песни Кенесары».

В составлении книги «Кенесары-хан», подготовленной Тюркской академией, приняли участие старшие научные сотрудники Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Нуржума Елесбай и Насихат Набиолла, которые собрали рукописи в фондах, а также выполняли текстологическую работу.

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