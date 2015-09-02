Представлено руководство академии

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как ранее сообщалось, на прошлой неделе распоряжением Главы государства Улан Байжанов назначен ректором данной академии. Кроме этого, после согласования Комиссией по кадровой политике при Президенте РК приказом Генерального прокурора назначены на должность первого проректора Еркин Онгарбаев и на должность проректора Роза Досымбекова. Представляя руководство высшего учебного заведения, А. Даулбаев особо подчеркнул поддерж­ку, оказанную Президентом страны, инициативы создания единой для всех правоохранительных органов академии.
Как сообщила пресс-служба ГП РК, У. Байжанов в разные годы работал на руководящих должностях в государственных органах и национальных компаниях. В частности, занимал долж­ности вице-министра госдоходов, вице-президента АО «НК «КазМунайГаз», управляющего директора АО «ФНБ «Самрук-Казына», руководителя аппарата Генерального прокурора РК.
Е. Онгарбаев занимал должности заместителя начальника по научной работе Карагандинской высшей школы КНБ РК, начальника управления КНБ РК, председателя Комитета науки МОН РК, проректора КазГЮУ, проректора ЕНУ.
Р. Досымбекова занимала ответственные должности в аппарате Парламента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, органах прокуратуры. До назначения работала начальником департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры РК.
Деятельность нового высшего учебного заведения даст возможность единого научного обеспечения работы правоохранительных органов, а также прикладных исследований, которые можно использовать в правоприменительной деятельности. В связи с этим впервые в одном вузе сконцентрированы подготовка руководящих кадров всех правоохранительных органов и научные исследования в данной сфере. Сегодня материальная база академии позволяет разместить несколько потоков слушателей одновременно. Уже утверждены устав академии, ее структура, штатное расписание, квалификационные требования к сотрудникам, правила приема в магистратуру и докторантуру. Получена лицензия на занятие образовательной деятельностью.
Обозначив приоритетные направления научно-образовательной деятельности, а также определив комплекс организационных задач, Генеральный прокурор поручил руководству академии обеспечить эффективную реализацию задач, поставленных Главой государства, по повышению качества кадрового состава правоохранительных органов.

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