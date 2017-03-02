Представлены инвестпроекты

Как отметил аким области, Рес­публика Корея – один из ключевых партнеров Казахстана. На территории региона сегодня работают около 10 предприятий с участием корейского капитала. В 2016 году объем товарооборота между Актюбинской областью и Южной Кореей составил почти 100 млн долларов, что на 15% больше, чем в 2015-м. Особо отмечен рост показателей сотрудничества в медицинской сфере.

В ходе встречи Ву Джонг Хи представила инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в области. Глава региона в свою очередь предложил построить в Актобе этнокультурный корейский комплекс, где собирались бы представители диаспоры. По итогам беседы между акиматом области и АО «Казахстанско-корейский центр по содействию сотрудничеству» подписан меморандум.